¿Qué es la vacuna antitetánica y para qué sirve?

Estas vacunas ayudan a proteger contra el tétanos y también ofrecen protección contra otras enfermedades: La DTaP protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina (pertussis). La DT protege contra la difteria y el tétanos. La Tdap protege contra el tétanos, la difteria y la tosferina.

"Si el bebé tiene el esquema completo de vacunación solo debe corresponderle un refuerzo de Toxoide Tetánico, pero debemos de importantizar si la bicicleta era un objeto que no estaba infectado y que no tenía secuelas como tal, no debe ponerle las dos vacunas, solo con el refuerzo es suficiente porque no hay una contaminación directa con ese bebé y no puede tener riesgos secundarios" explica la doctora a la pregunta.