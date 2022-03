Santo Domingo.- La doctora Liliam Fondeur responde las dudas de los televidentes acerca de algunas infecciones en las zonas intimas y enfermedades de transmisión sexual.

Doctora ¿Por qué tengo unas pequeñas ronchas rojas alrededor de la "zona V"? también me da comezón y un flujo blanco, ¿qué me recomienda?

Es probable que tengas una infección, te recomiendo ropa interior de algodón, lavarla y tenderla al sol; dormir sin ropa interior e ir al ginecólogo para realizar un cultivo y conocer que esta provocando la infección.

¿El papiloma después de ser curado puede reaparecer?

Si, puede reaparecer, por eso es importante usar preservativo para tener relaciones sexuales y tener las vacunas contra el papiloma humano ya que, hay más de 140 cepas del virus del papiloma humano y la que le dio antes no es la misma que le puede dar ahora, por lo que las vacunas cubren de cuatro cepas.

¿Por qué antes y después de mi periodo me duelen bastante los ovarios? como si fueran calambres muy fuertes, aclaró tengo 18 años y aún no he iniciado mi vida sexual.

Podrías tener un síndrome pre-menstrual, que se refiere a un conjunto de síntomas que se manifiestan con dolor menstrual antes de la llegada del periodo, puede ser por los cambios hormonales. Te recomiendo una sonografía abdominal, ya que no has tenido relaciones sexuales, y tomar mucho líquido, sobre todo diuréticos, tales como el agua de coco, agua de piña y agua de pepino, tómalos cuando sientas que se esta acercando tu periodo.