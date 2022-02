La importancia de completar el esquema de las vacunas en los niños y las edades en las que se le debe poner cada vacuna a los niños

SANTO DOMINGO.- La doctora pediatra Luly Gil en su participación en SIN y Mucho Más contesta las interrogantes de los televidentes sobre pediatría, estas son las preguntas de los familiares preocupados ante las diferentes situaciones y las respuestas de la especialista en el área infantil.

1-Es importante completar el esquema de las vacunas en los niños y las edades en las que se le debe poner cada vacuna a los niños.

La doctora Gil informa sobre las vacunas desde el nacimiento que se debe iniciar con la vacuna de la BCG y la hepatitis B, desde el segundo, cuarto y sexto mes se le deben administrar tres vacunas entre ellas la de rotavirus, neumococo y pentavalente o hexavalente que contiene seis vacunas en una.

A los siete meses se le ha incluido al esquema, la vacuna de la influenza,con refuerzos en un mes por los brotes actuales, para losdocemeses latriple viral , hepatitis A y Varicela.Mientras que para los catorce meses o quince meses la vacuna del meningococo.

Para los dos años se les debe poner refuerzos del PNEUMO 23 que es un paquete completo de lo que es el PNEUMO 13 que se le aplica en los primeros meses de vida, especialmente en niños que son asmáticos o falcemicos. El esquema de vacuna concluye a los cuatro años de edad con las vacunas de la DPT, la tercera dosis de la hepatitis A , neumococo y algunas de las faltantes.

2. Doctora mi hijo tiene 2 años y no tiene la vacuna de la varicela, no sé si ponérsela ¿Qué me recomienda?

La pediatra destacó que si el infante no ha contraído la enfermedad puede administrarse la vacuna hasta los seis años, de haberla tenido no es necesaria su administración ya que ha creado anticuerpos.

3. ¿Es cierto que en las enfermedades virales qué hay fiebre no se da antibiótico? Porque mi hijo está haciendo mucha fiebre, la pediatra dice que es un virus y que solo le líquidos

En este caso la doctora indicó que los líquidos es lo recomendable ya que los virus no necesitan antibióticos, en caso de más de tres días con la fiebre recomienda la realización de un hemograma para conocimiento de las razones y descartar otros virus.

4. ¿Doctora puedo darle agua a mi bebe de 15 días de nacido?

La doctora Gil resaltó que no es recomendable hasta los seis meses, cuando inicia la alimentación complementaria en el infante.

5. ¿Qué hago para que mi hijo de 5 años duerma toda la noche?

La pediatra recomienda rutinas del sueño desde el primer mes de vida o buscar un terapista de sueño, a la edad de los cinco años debe tener una rutina de doce horas.