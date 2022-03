El síndrome de ovarios poliquísticos es sinónimo de infertilidad

SANTO DOMINGO.- La ginecóloga Lilliam Fondeur respondió este jueves las preguntas de los televidentes de Noticias y Mucho Más.

Diversas inquietudes las cuales son basadas en el tema de los ovarios poliquísticos, el uso de las píldoras anticonceptivas y el poco deseo sexual en las féminas.

Entre las inquietudes respondidas por la doctora Fondeur están si es posible un embarazo padeciendo de ovarios poliquísticos.

El síndrome de ovario poliquístico , es una afección que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Las mujeres que la sufren tienen un desequilibrio hormonal y problemas metabólicos que pueden afectar su salud y aspecto general. Este síndrome también es una causa común de infertilidad que se puede tratar.

¿Lapíldora anticonceptiva que se utiliza una vez al mes, funciona? Ya que he buscado mucha información en internet y no he encontrado prácticamente nada.

Aun esta píldora no esta en el mercado , es decir no hay evidencias de su función, la especialista recomienda otras píldoras de uso que si son funcionalmente probadas.

A continuación el vídeo completo con las respuestas de la especialista en ginecología: