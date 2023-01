Habría que detectar primero si el mal olor es debido a una infección, por lo que es necesario asistir primero a un ginecólogo para realizar un cultivo y determinar si este es la causa, sostiene la expecialista Lillian Fondeur.

Para responder sobres sus inquietudes sobre ginecología y relación de parejas, hacemos contacto con la doctora Lillian Fondeur.

Doctora, ¿Qué se puedo utilizar para el mal olor en la parte íntima?

Habría que detectar primero si el mal olor es debido a una infección, por lo que es necesario asistir primero a un ginecólogo para realizar un cultivo y determinar si este es la causa.

A veces se debe al estilo de vida, si pasa mucho tiempo sentada o si usa protectores diarios todos los días. Si utiliza pantalones muy ajustados o algunos que no son de algodón. También, las personas que hacen mucho ejercicio.

La alimentación juega un rol muy importante, porque muchas veces el olor es determinado por la forma en que comemos.

Otras inquietudes

Tengo 49 años y 4 con el calor de la menopausia, le tengo miedo a la terapia hormonal. ¿Podría dar cáncer los medicamentos o existe otra opción que no sea hormonal?

Tengo varios años buscando un embarazo. Mi esposo se operó de varicocele y mejoró la cantidad, pero lo que no aumento es la movilidad. Lo quiero mucho, pero también quiero ser madre en el próximo año.

Doctora, mi esposa está en la semana 16 de embarazo y ella me dice que el bebé casi no se mueve. ¿Eso es normal o no?