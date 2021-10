Es fundamental educar a los pacientes sobre la importancia de apegarse a sus tratamientos.

Ciudad de México.- Las enfermedades respiratorias irán al alza tras la pandemia de coronavirus, pero además tendrán que coexistir con la secuelas que deja la covid y la creciente contaminación en grandes ciudades, alertó este viernes un especialista desde México.

"Sin duda, el pronóstico es que tras la covid-19 las enfermedades respiratorias irán al alza tras la covid, pero tendremos que atender a pacientes que fueron afectados por esta enfermedad y que ahora padecen como consecuencia el llamado covid largo", afirmó Luis Adrián Rendón, neumólogo y especialista en medicina interna.

El experto añadió que la falta de atención, de medicamentos y de estudios, aunado al descontrol de padecimientos crónicos, incidirá en que los pacientes que ya padecían neumopatías tengan mayores riesgos de morbimortalidad.

Detalló que, según estimaciones, un 12 % de los hogares mexicanos con personas con padecimientos distintos a la covid-19 dejaron de recibir atención en el primer año de la pandemia, por la falta de servicios especializados o por miedo a acudir a un centro médico y contagiarse.

Pero a ello, dijo, se sumará que muchos pacientes que padecieron covid y se recuperaron tendrán secuelas que se sumarán a las enfermedades respiratorias y será un importante "reto para los especialistas atender este nuevo panorama".

Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades respiratorias crónicas son las principales causas de discapacidad y muerte en América.

Además, estos padecimientos en la región han causado 8,9 millones de años de vida perdidos a causa de muertes prematuras en la última década.

El experto señaló que previo a la pandemia, si se sumaran todas las causas respiratorias de muerte, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o el cáncer de pulmón, estas estarían a la par de las cardiopatías "y a este problema le venimos a sumar la covid-19 que nos complica más el panorama”.

El especialista dijo que, tan solo en el campo del asma, menos del 20 % de los pacientes tiene su enfermedad bajo control de acuerdo con parámetros clínicos; mientras que el cáncer de pulmón genera más muertes que el cáncer de mama.

"Definitivamente es imperante retomar el seguimiento para que estos casos no empeoren", apuntó.

FALTAN ESPECIALISTAS

El también expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax afirmó que en México se requiere actualmente el doble de especialistas en enfermedades respiratorias de los que hay.

"Sin embargo, no solo se trata de incrementar el número de especialistas, no sirve tener más neumólogos si no se tiene instalaciones, hay que darles herramientas, equipo para que puedan atenderse más y mejor a los pacientes", indicó.

Aunado a ello, exaltó que es fundamental educar a los pacientes sobre la importancia de apegarse a sus tratamientos.

Finalmente, reiteró la importancia de la vacunación no solo contra la covid-19 sino contra la influenza, cuya campaña en México inicia el próximo 3 de noviembre.

"Las vacunas son seguras y pueden salvar vidas, especialmente ahora con las enfermedades respiratorias"que amenazan en esta etapa estacional, concluyó.