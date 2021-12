SANTO DOMINGO.- La pediatra Luly Gil responde a las inquietudes de los televidentes sobre pediatría.

Doctora ¿Que puedo tener en casa para mi bebé con 5 años, ante una emergencia de digestión?

El botiquín no solo para una complicación de digestión, sino que el casa de debe tener un kit de primeros auxilios donde pueda contener sales de hidratación oral, probióticos para restablecer la flora intestinal, protector gástrico como la raditidina, acetaminofén, un termómetro y “muy importante tener todas sus vacunas al día”, explicó la doctora.

Voy de viaje con mi bebé y él se marea en el vehículo, me imagino que en un avión sería peor. Eso me tiene muy preocupada. ¿Qué me recomienda?

Para esta situación recomendamos no darle de comer al infante antes de iniciar el viaje, tener a mano supositorio de gravol, sales de hidratación en caso de que vomite mucho y los demás utensilios del botiquín de primeros auxilios en caso de necesitarlos.

Tengo una bebe recién nacida, ¿Es cierto que un bebe no se puede cargar si se tiene el periodo?

La doctora dijo que eso es parte de un folklore dominicano, lo cual no está demostrado científicamente.