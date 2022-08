Mantener unos correctos horarios de comidas es imprescindible a la hora de mantener el metabolismo en perfecto estado y activo al cien por cien.

SANTO DOMINGO.- Comer bien y de manera saludable es uno de los placeres de la vida, pero es más placentero cuando sabemos combinar bien los alimentos nutritivos.

El orden en las comidas y mantener los horarios de las mismas ayudarán a conseguir mantener mejor el peso, pues si guardamos todas las comidas nunca tendremos demasiada hambre.

Acudir a una comida con hambre es lo peor que podemos hacer, pues nos llevará a consumir más alimento y de manera más rápida, sin apenas masticar ni reparar en la necesidad de tomarnos nuestro tiempo a la hora de alimentarnos. Mantener unos correctos horarios de comidas es imprescindible a la hora de mantener el metabolismo en perfecto estado y activo al cien por cien.

Pero no solo mantener un horario en las comidas nos ayudará a mantener el orden metabólico y el peso correcto del cuerpo, sino que es una constante prevención frente a numerosos trastornos del organismo como la diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares… El aumento en los niveles del colesterol también está en muchos casos vinculado directamente a la falta de orden y control en los horarios de las comidas, ya que el funcionamiento del organismo no es el adecuado, y por lo tanto la asimilación de los alimentos no es la deseada y la adecuada para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Planificación de las comidas

Ante todo se debe cambiar el chip y pensar que es necesario realizar una correcta planificación de las horas de comida y cumplirlas a rajatabla.

Por ello, es necesario que no se deje de realizar ninguna de las comidas. Pero no solo sirve con realizar las comidas a las horas que les corresponde, sino que además debemos cuidar también lo que nos levamos a la boca, ya que no sirve con comer cualquier cosa simplemente respetando la hora a la que lo debemos hacer.