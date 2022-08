SANTO DOMINGO.- La menstruación o período, es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Todos los meses, su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual, que sale del cuerpo a través de la vagina.

1. Dra. Tenía el implante anticonceptivo y baje bastante de peso, me lo quite. ¿Si me lo vuelvo poner me puede pasar lo mismo?

Dentro de los efectos secundarios están la perdida de peso o ganar peso, por lo que a ti te ha producido bajar de peso.

2. Tengo 21 años y no sé porque me sale un flujo de color blanco que me produce picazón y ardor en mi zona intima. ¿Qué me recomiendas?

Te recomiendo que visites tu ginecóloga, para que te hagas un cultivo y saber que germen produce esta infección. Debes usar ropa de algodón blanca, lavarla y tenderla al sol. También dormir sin ropa interior está recomendado.

3. Doctora. ¿Es normal que tengas la regla de color oscuro?

Cuando el sangrado se pone oscuro, estamos hablando que ese sangrado es viejo. Que ha estado en la vagina sobre todo en el fondo de saco y se queda por mucho tiempo y luego sale despacio. No te preocupes que eso es sangre vieja, lo importante es la sangre rojo rutilante que es sangre activa y eso habla de la cantidad de tu flujo menstrual.

4. Tengo 18 años y mis senos no se desarrollaron de ninguna manera, ¿Existirá alguna hormona que pueda ayudar? o ¿Qué tipo de tratamiento me podría ayudar?

Hay mujeres que no tienen mucho seno y eso no es una patología. Hay mujeres que solo le crecen los senos cuando se embarazan. No te recomiendo ninguna hormona porque te van a crecer con el paso del tiempo.