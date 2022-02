La doctora aprovechó el momento para recordar que los bebés menores a seis meses de edad, no deben consumir alimentos sólidos.

SANTO DOMINGO.- La doctora Luly Gil durante su participación en SIN y Mucho Más responde a las inquietudes de los televidentes sobre pediatría, descubra las respuestas y las interesantes preguntas de los familiares preocupados ante las diferentes situaciones que afectan a los infantes.

Mi sobrina tiene 6 meses y le están saliendo tetillas ¿A qué se puede deber esto? ¿Es algo para preocuparse?

La pediatra-neonatóloga indicó que por el momento no es nada alarmante, es una deprivación hormonal producto de las hormonas maternas que pasan al bebé por el cordón umbilical. Durante el primer año de vida deben liberarse y, para el año, deben hacer una sonografía para ver si bajó el tejido mamario, agregó Gil.

Mi bebé tiene un año y medio y no quiere comida, sino comer todo lo que no debería como goma, wipes, plástico, hielo. Me tiene desesperada.

Es este caso la doctora dijo que el infante presenta un trastorno importante, un trastorno psicológico y recomendó llevarla al pediatra para investigar si la causa es neurosensorial o totalmente psicológico y llamó a estar pendiente de lo que consume el bebé para evitar una obstrucción intestinal que requiera una cirugía de emergencia.

Hace dos semanas mi hijo de dos meses, vomita la leche, desde el domingo en la tarde no le doy fórmula. Solo es sólido y no vomita con la misma intensidad. ¿Qué hago?

Lo primero que destacó la pediatra es que un bebé de dos meses no debe consumir sólidos. La alimentación complementaria inicia a los seis meses de edad y explicó que con dos meses probablemente tenga reflujo fisiológico y hay que determinar si es grado 1, 2 o 3 o reflujo patológico, y hay que determinar si necesita ser tratado o no o si a los seis meses se curará por si solo.

Tengo una bebé prematura que nació a las 32 semanas y pesó 3 libras, la alimento con fórmula. ¿Es normal que aún se vea como un bebé más pequeño como de 1 o 2 meses, teniendo 9 meses? Actualmente tiene 9 libras, manitas y piecitos pequeños.

Luly Gil resaltó que los niños prematuros tienen una edad gestacional corregida, pero este bebé de nueve meses está en muy bajo peso y en la curva está por debajo del décimo percentil, por lo que recomendó recalcular la ingesta que tiene el bebé para aumentar su aporte caloríco y así tenga más calorías de lo que necesite y pueda ganar peso.