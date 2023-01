La menorragia es un sangrado menstrual que dura más de 7 días y también puede ser un sangrado muy abundante.

Redacción.- En el segmento La Consulta la doctora Lilliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

La primera pregunta de una televidente: Doctora llevo 26 días con el periodo y nunca me había durado tanto. ¿Por qué será?

La doctora explicó que: “26 días sangrando sin importar si es escaso habla de un descontrol hormonal, pero hay que hacer un legrado hemostático biopsia para detener el sangrado, y luego extraer una parte para de tejido de la capa interna del útero y enviarlo a Patología para determinar qué está pasando, y saber si tienes anemia o no. Lo que recomiendo es que asista al ginecólogo y le presentes estas opciones para saber si tiene menorragia”.

Una segunda inquietud: ¿Por qué mi periodo me deja de llegar por 2 o 3 meses y tengo flujo muy fuerte? ¿Qué me recomienda? Dijo que hay que evaluarla porque cuando subimos o bajamos de peso d manera brusca, o estamos estresadas el ciclo menstrual se altera.

Doctora, deje de tomar las pastillas anticonceptivas después de que me llegó el periodo. Ahora las quiero volver a tomar, pero no me llega y no he tenido relaciones en el mes que las dejé. No sé si eso es normal.

“No es normal. Puedes esperar dos o tres semanas hasta que te llegue, si no pasa visita tu ginecólogo para que te provoque la menstruación, y luego volver a usar las pastillas.

Doctora, quiero saber qué puedo hacer ya que las toallas higiénicas me irritan demasiado y no me siento cómoda. Fondeur le recomendó usar tampones o la copa que está muy de moda, es económica, puedes saber la cantidad de sangre que expulsas y dura alrededor de 10 años.