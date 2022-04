Estudio internacional SABINA reveló que el uso excesivo de los inhaladores de alivio inmediato (SABA) se asocian a un mayor riesgo de ataques de asma en los pacientes.

Redacción.- Cada año se registran 176 millones de exacerbaciones en pacientes asmáticos mal controlados. El 60% de los pacientes tienen un pobre control de su enfermedad y existe una relación entre el sobreuso de inhaladores de rescate conocidos como SABA y la aparición de exacerbaciones graves, las cuales pueden producir falta de aire (disnea) y sibilancias recurrentes, y si no se controlan oportunamente pueden conducir a un deterioro de la función pulmonar, incrementando el riesgo de presentar crisis graves que involucren una atención médica de emergencia, hospitalización, cuidados intensivos y en casos muy graves puede llegar a ser mortal.

Durante décadas, el tratamiento del asma se ha centrado en el uso de dos tipos diferentes de inhaladores: uno "para aliviar los síntomas" conocido como SABA y otro que es una terapia de "mantenimiento" que contiene un antiinflamatorio con corticosteroides inhalados conocido como ICS. De acuerdo con la Iniciativa Global para el Asma (GINA) que genera las guías internacionales de abordaje y tratamiento del asma, el uso de 3 o más inhaladores SABA por año constituye un sobreuso de la terapia.

Justamente, debido que los inhaladores SABA son el tratamiento que más frecuentemente se asocia al sobreuso en cualquier etapa de la enfermedad, la más reciente actualización de las guías GINA recomienda que cada los asmáticos reciban un tratamiento específico según sus síntomas y terapia de mantenimiento, atendiendo el criterio de su médico, esto con el objetivo de reducir las crisis. El 90% de los asmáticos utilizan algún tratamiento que alivie de inmediato los síntomas, lo que genera una percepción errada de que están controlando su enfermedad.

“El comportamiento natural de los pacientes asmáticos es buscar alivio de los síntomas con un tratamiento inmediato, es por esto que, un gran porcentaje prefieren el uso del tratamiento de alivio inmediato (SABA) antes que un tratamiento de mantenimiento que les permita prevenir y controlar el asma, provocando un sobreuso de estos medicamentos. El mal control de la enfermedad y un uso inadecuado de una terapia de este tipo conduce a un aumento en el riesgo de presentar otros problemas médicos inesperados, como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, cataratas, osteoporosis y fracturas, entre otros. De allí la relevancia de poder redefinir el cuidado del asma” explicó el Dr. Esteban Coto, Director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.

SABINA: Uso de SABA en Asma

A raíz de los alarmantes usos de los inhaladores con SABA, se llevó a cabo el programa global llamado SABA Use IN Asthma (SABINA), el cual representa el mayor análisis de datos sobre resultados clínicos relacionados con el uso de inhaladores SABA, así como tratamientos de mantenimiento, prevención y control del asma.

Este estudio es el análisis de datos de observación del mundo real más grande hasta ahora publicado, en el que se analizaron más de 1 millón de pacientes con asma que usan terapia con inhaladores. El programa utilizó un esquema innovador extendido a gran escala en 40 países, segmentados en 4 diferentes análisis: SABINA I (Reino Unido), SABINA II (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Canadá e Israel), SABINA III (24 países de los 5 continentes, entre ellos Costa Rica) y SABINA + (China, Hong Kong, Marruecos, Polonia, Rumanía, Suiza y EE.UU.)

El Estudio SABINA III conocido también como SABINA Internacional, incluyó más de 8 mil 300 pacientes, incluidos asmáticos de Latinoamérica y mostró que:

· 1 de cada 3 pacientes con asma tiene obesidad.

· El 68% de los asmáticos presentaban al menos una enfermedad adicional.

· Cerca del 50% de los pacientes tuvo una o más exacerbaciones graves del asma en el último año.

· A 4 de cada 10 pacientes que les recetaron tres o más inhaladores SABA al año, tuvieron un mayor número de exacerbaciones y una menor probabilidad de control satisfactorio de los síntomas.

“Estos hallazgos respaldan la necesidad urgente de adoptar un modelo de tratamiento que mejore el manejo del asma, centrándose en un aporte de tratamiento más temprano y evitando los ataques prevenibles, porque, aunque el asma no se puede curar, es posible controlarla para reducir y prevenir estos ataques,” mencionó el Dr Coto.

El sub-diagnóstico del asma varía entre el 19% y el 73%, es decir, que entre 2 y 7 pacientes con asma no saben que tienen asma o no han recibido un diagnóstico. El 66% (2/3 partes) de los pacientes con síntomas de asma y con obstrucción demostrable en una espirometría no consultan a su médico de atención primaria.

Por todo lo anterior, en el marco del Día Mundial del Asma, AstraZeneca hace un llamado de conciencia a la población acerca de lo que conlleva la enfermedad en los pacientes y de la importancia de un control adecuado de la patología que le permita a los pacientes llevar una vida saludable sin limitaciones.