La primera inquietud de una televidente: Siempre duro el día entero sin orinar y mucho tiempo parada en mi trabajo y solamente orino cuando me voy a dormir. Anoche, cuando fui al baño olía mal y estaba muy amarillo, ¿Cree que pueda tener algún tipo de infección?

SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Lilliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

La primera inquietud de una televidente: Siempre duro el día entero sin orinar y mucho tiempo parada en mi trabajo y solamente orino cuando me voy a dormir. Anoche, cuando fui al baño olía mal y estaba muy amarillo, ¿Cree que pueda tener algún tipo de infección?

"Habría que hacer un examen de orina y un cultivo de orina, pero lo que describes es de una mujer que no toma suficiente líquido. Mi recomendación es que incremente la ingesta de líquido y orines cuando tu cuerpo quiera porque cuando la orina pasa mucho tiempo en la vejiga, se puede infectar y generar complicaciones", dijo la doctora.

Hay algún método para interrumpir mi periodo y que no me haga daño? porque se me adelantó como siete días y tenía planes personales.

Respondió que hay métodos anticonceptivos, sobre todo píldoras que se pueden utilizar para posponer la llegada de la menstruación o para adelantarla. También existe el anillo vaginal que te lo puedes poner y te lo quitas cuando quieres que te llegue la menstruación y puedes seguir con el dos semanas después de su uso y vas a evitar que te llegue la menstruación, pero todo eso hay que hacerlo con un acompañamiento médico, y solo se hace en un ocasión, no es un método continuo.