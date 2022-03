La Dra. Liliam Fondeur aborda este importante tema y responde las dudas de nuestros televidentes.

SANTO DOMINGO.- La infertilidad es la dificultad para lograr o mantener un embarazo. Los problemas de fertilidad pueden ocurrirle a las personas de todos los géneros y pueden tener diversas causas.

Dra. Tengo una hija dos hijas, una de 12 años y otra de cinco. En unos estudios salí con la prolactina alta, no entiendo por qué, soy regular en mi periodo, pero en el día de mi ovulación me da mucho dolor. Me gustaría quedar embarazada, ¿Qué puedo hacer?

Habría que evaluar cómo están tus hormonas, incluyendo la ovulación, hay que revisar si estas ovulando y si esa ovulación es suficiente para que quedes embarazada, también hay que evaluar otros factores, como tus trompas, e incluso a tu pareja para verificar si la calidad de sus espermatozoides es la misma o es suficiente para lograr un embarazo.

Te recomiendo visitar a un ginecólogo especialista en fertilidad.

Tengo 20 años y ya tuve dos bebés. En el último parto tuve eclampsia y dos convulsiones. Me recomendaron no tener más hijos por el alto riesgo, pero volví a quedar embarazada. ¿Qué me recomienda?

Tu embarazo es de alto riesgo, te recomiendo un acompañamiento muy cercano, tanto de tu ginecólogo, como de un nefrólogo y un cardiólogo, ya que las probabilidades de que vuelvas a hacer un proceso de hipertensión en el embarazo son muchas.

Es indispensable que tengas mucho cuidado con este embarazo, llevar a rajatabla las indicaciones de tu especialista y visitarlo periódicamente.

Dra. Tengo tres meses de parida y aún no me he llegado el periodo y no me estoy cuidando, ¿Es posible que quede otra vez embarazada?

Por supuesto, tienes todas las posibilidades de quedar embarazada. Solamente dar el seno a tu bebé, más de cinco lactancias al día puede ayudarte a bloquear la ovulación y no salir embarazada, yo personalmente no lo recomiendo como un método anticonceptivo, es una sugerencia de porqué no verás la menstruación.

Puedes hablar con tu ginecólogo para que te recomiendo una píldora anticonceptiva que puedas utilizar lactando, y así podrás tener relaciones sexuales placenteras, estando segura de que no quedaras embarazada y que no afectaras a tu bebé porque seguirás lactando.