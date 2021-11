“A las mujeres nos han enseñado que todos nuestros olores son fuertes, si haces muchos ejercicios y sudas es normal que tengas un olor fuerte, pero si te bañas eso va a pasar", respondió la doctora Liliam Fondeur.

SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Me baño mucho pero cuando sudo me sale un fuerte olor en mi parte íntima. Me hice una sonografía y todo sale bien, no entiendo por qué pasa esto, fue una de las preguntas.

“A las mujeres nos han enseñado que todos nuestros olores son fuertes, si haces muchos ejercicios y sudas es normal que tengas un olor fuerte, pero si te bañas eso va a pasar, solo debes higienizarte y dejar que tu vulva respire, además, es normal, fisiológico y saludable que ese olor este concentrado”, respondió la doctora.

¿Es normal que aún me salga leche del después de 5 años de haber amantado?

A esta inquietud Fondeur dijo que no es normal, y que probablemente eso se deba a un aumento de la prolactina, hormona que se encarga de segregar leche cuando se está lactando.

La especialista le recomendó visitar un ginecólogo para un chequeo que determine la condición.