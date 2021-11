La doctora exhortó reposo absoluto y luego repetir la sonografía transvaginal tratando de buscar un saco gestacional.

SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Con 12 días de retraso me hice una prueba de embarazo en orina y salió positiva. Me hice la cualitativa también y también salió positiva, pero el martes me asusté porque vi un manchado rosado, fui a emergencias por una sonografía transvaginal, el resultado fue endometrio engordado sin saco gestacional

Otra de las inquietudes, tengo 24 años, nunca he tenido relaciones, salí en una sonografía que tengo oforitis derecha y liquido fondo de saco posterior, me dan muchas náuseas y cuando me llega la menstruación me da mucho dolor y soy falcemica.

“Como tienes una oforitis, que es una inflamación, hay que darte antibióticos y antiinflamatorios, el tratamiento es por dos semanas y 12 días, luego repetir una sonofrafía abdominal para ver si queda liquido en el saco”, dijo Fondeur.

También le recomendó estudiar su dolor menstruar, para descartar endometriosis que es una enfermedad que produce mucho dolor cuando parte de la sangre menstrual se va hacia las trompas de falopio.