SANTO DOMINGO.- La doctora Luly Gil responde a las inquietudes de los televidentes sobre los más pequeños de la casa.

Mi bebé de 15 días de nacido al parecer es intolerante a la lactosa, la pediatra le hizo un coprológico y salió positivo.

Cuando el sistema digestivo de un bebé todavía está en desarrollo, su cuerpo puede que no produzca lo suficiente de la enzima lactasa, que es necesaria para quebrar la lactosa en dos azúcares simples: la glucosa y la galactosa.

Dado que el cuerpo no produce suficiente lactasa, parte de la lactosa no se puede quebrar en el intestino delgado, por lo que pasa al intestino grueso, donde las bacterias pueden fermentarlo, produciendo gas y ácido. En resumen, es posible que tu bebé no pueda digerir toda la lactosa.