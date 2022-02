Santo Domingo.- En el segmento La Consulta, la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Una primera televidente preguntó: Quiero planificarme con pastillas, pero tengo miedo que me hagan aumentar de peso, ¿alguna recomendación? ¿O para eso es necesario visitar un ginecólogo?

"Te recomiendo ir donde tu ginecólogo y pedirle un anticonceptivo de Microdosis, la de baja dosis tiene menos efectos secundarios y probablemente no vas a subir de peso". Aunque con el paso del tiempo aumentamos de peso, si te pasas cinco años tomando anticonceptivo y notas que has subido de peso, quizás se debe a tu metabolismo y no directamente al método anticonceptivo.

Otra televidente cuestionó: ¿Me inquieta saber porque tengo tanto acné? He usado todo tipo de productos y aun así no he tenido resultado, también tengo un flujo que siempre es blanco, pocas veces transparente y el blanco a veces tiene olor. ¿Qué me recomienda?

En primer lugar, el acné puede deberse a una alteración hormonal por lo que tienes que evaluarte, visitando a tu ginecólogo/a.

Con respecto al flujo también hay que hacer un cultivo para saber cuál es el agente que produce la infección, puede ser un hongo, un parásito, incluso por el roce de la ropa, debes hacerte una evaluación.

Como última pregunta, está: Mis senos, los hombros y la espalda alta me duelen, creo que es por el peso de los senos. ¿Qué cree usted que sea?

Si los senos son muy grandes porque has subido de peso o en definitiva tienes unas mamas muy grandes, habría que evaluarte. En esos casos, suelen realizarse cirugías reconstructivas para que te sientas más cómoda con tu peso