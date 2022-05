No hay ninguna evidencia científica que demuestre que el dispositivo intrauterino hace subir de peso.

SANTO DOMINGO.-La especialista en ginecología Liliam Fondeur, aclara las inquietudes de nuestras televidentes acerca de infecciones, métodos anticonceptivos, ciclo menstrual y mucho más.

Doctora llevo 3 días manchando de color irregular, el primer día de color marrón oscuro, el segundo rojo clarito y en el tercero rojo como mi regla. Me realicé una prueba de embarazo y salió negativa. ¿Qué puede ser este sangrado? Estoy asustada.

Si la prueba de embarazo fue en sangre puedes estar tranquila porque no se trata de un embarazo; se puede tratar de un cambio hormonal, pudiste bajar o subir de peso o estás pasando por un proceso de estrés. Habría que realizarte una evaluación y hacerte pruebas hormonales para identificar lo que te está provocando ese sangrado a mitad del ciclo.

Doctora, llevo 9 meses con el DIU de cobre, he subido 4 kg. Y no logro bajar. Me siento muy retenida e hinchada. ¿Qué me recomienda?

No hay ninguna evidencia científica que demuestre que el dispositivo intrauterino hace subir de peso; más de ocho libras es mucho peso para un método anticonceptivo, definitivamente deberías indagar en otra parte.

Visita un endocrinólogo, y si no encuentran ninguna causa, ese no es el método que te conviene y deberías cambiarlo; puedes utilizar un método anticonceptivo de barrera, como el preservativo masculino o femenino, que esos no están relacionados con subir de peso.

¿Es posible que el preservativo de látex altere mi ph vaginal? Al tener relaciones, me comienza a bajar un flujo intenso y con olor fuerte, no me arde, ni me pica. Lo cual me lleva a utilizar óvulos de limpieza ¿Tengo que probar con los preservativos que no son de látex?

Si presentas un flujo luego de las relaciones sexuales, aún usando preservativo, lo correcto es visitar tu ginecólogo o ginecóloga para que te realice un cultivo de esa secreción, y dependiendo del resultado te recomiende tratamiento.

Está contraindicado ponerte un ovulo sin prescripción médica, ya que, altera la flora vaginal y te expone a infecciones.

Si sientes que lo que te provoca la infección es el preservativo, puedes probar usando otro.

Hace unos meses, cuando tengo relaciones mi conducto vaginal se inflama del lado izquierdo y es doloroso. A medida que pasan los días se desinflama, pero al tener relaciones pasa de nuevo y no es problema de lubricación. ¿Qué puede ser?

En tu caso habría que descartar un proceso pélvico inflamatorio, porque estos solo te ocurre cuando tienes relaciones sexuales; también habría que evaluar un tema de dispareunia (dolor a las relaciones sexuales), que tiene un componente orgánico, como una inflamación o una infección, y tiene también un componente emocional.

Mi recomendación es que visites a tu ginecólogo(a) para descartar un proceso pélvico inflamatorio, y si no cede visita un terapeuta sexual.