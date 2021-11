Los principales errores se derivan de la falta de conocimiento del proceso de uso de los fármacos, para qué, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo utilizarlos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Acudimos al médico y éste nos receta un medicamento. Parece sencillo, pero hay que saber gestionar los fármacos para que nuestra realidad diaria no merme su efectividad. Se trata de fallos cotidianos que pueden no tener una repercusión grave pero que en ocasiones serán vitales para tratar la enfermedad.

Disponer de la información precisa sobre la gestión de los medicamentos pasa por una activa colaboración ante los profesionales de la salud y ser conscientes de que tomar un medicamento es algo serio.

Existen grupos de población como los mayores, niños o pacientes con medicación crónica y polimedicados en los que la correcta administración de los fármacos debe ser aún más estricta. Por ejemplo, “en un paciente hipertenso que ve que sus niveles de tensión se han regulado dejar la medicación puede ser tan grave como la posibilidad de que sufra un incidente cardiovascular mortal", señala Raquel Varas, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

Los principales errores se derivan de la falta de conocimiento del proceso de uso de los fármacos, para qué, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo utilizarlos.

Tomas

No respetar pautas como el horario a seguir en las tomas, saltárselas o dejar los fármacos cuando te encuentras bien puede tener consecuencias muy graves, sobre todo en condiciones crónicas como la hipertensión, la diabetes o situaciones agudas como infecciones tratadas con antibióticos. Cuando el antibiótico no se toma el tiempo indicado pueden presentarse resistencias y recidivas que compliquen el pronóstico y un tratamiento posterior de la infección.

Momentos del día

Las estatinas para el control del colesterol deben tomarse por la noche, al igual que los fármacos para la osteoporosis, que además deben tomarse con un tiempo de margen en relación a otros medicamentos. Otros fármacos son estimulantes y no pueden tomarse antes de ir a dormir o al contrario, producen sueño y deben emplearse por la noche a ser posible para evitar efectos no deseados en las horas diurnas o peligros en la conducción.

Masticar, romper y tragar

Existen fármacos que están preparados para su absorción por la mucosa oral a través de su disolución y que si se mastican o se tragan pierden por completo su efecto. Es el caso de algunas formas nuevas de anti-inflamatorios y analgésicos.

Gotas

Ya sean fármacos para los ojos o los oídos, es clave que el "gotero dispensador" no toque directamente la zona afectada ya que se produciría contaminación. En estos casos es muy importante que cuando se dejen de emplear en un episodio patológico concreto se desechen en los puntos Sigre de la farmacia y si se produce un nuevo episodio se emplee un producto nuevo. En la administración del colirio es fundamental que se apliquen en el párpado inferior y cerrar después el ojo para retener el fármaco.

Aerosoles

En el caso de los menores son los adultos los que deben cuidar que las cámaras empleadas estén limpias y que tras la inhalación siempre se enjuague la boca ya que existe peligro de infecciones por hongos. Entre los mayores errores, uno de los frecuentes es que al no oír el sonido asociado al dispositivo inhalador, realicen la aplicación varias veces y se sobredosifiquen.

Interacciones con los alimentos

Los medicamentos anti-acidez deben tomarse por la noche y los protectores de la mucosa gástrica (inhibidores de la bomba de protones) en ayunas ya que de no ser así pierden su efecto. Existen fármacos que deben tomarse siempre con alimentos para evitar una posible alteración gástrica. La leche y los zumos se encuentran entre los alimentos que más interacciones ocasionan.

Especialidades complejas

Cuando se trata de suspensiones no sólo se pueden producir errores en el proceso de utilización sino también en la dosis del medicamento al tener que reconstituirlo o agitarlo previamente para que el principio activo del fármaco no se quede en el fondo. "Hay padres tan preocupados por los síntomas del bebé o del niño que no reparan en la información del producto más visible como hasta dónde llenar de agua el envase o agitarlo en las siguientes tomas antes de dárselo al niño".

Temperatura

Existen medicamentos, como los antibióticos en suspensión o las insulinas, que deben conservarse en la nevera y volver a la temperatura ambiente antes de utilizarse.

Automedicación

Siempre hay que informar al farmacéutico y al médico de los medicamentos que se están tomando si se va a incluir en la lista otro fármaco nuevo, sea éste prescrito por el médico o de venta sin receta, no sólo en el caso de analgésicos sino también en casos de suplementos, vitaminas o cualquier producto para la salud. Es importante saber que los anti-inflamatorios no esteroideos no se pueden tomar junto con algunos medicamentos para la presión arterial (hipotensores). En el caso de personas con afecciones hepáticas graves el paracetamol puede ser muy dañino (está contraindicado).

Caducidad

La fecha de caducidad que aparece en el envase de los medicamentos se refiere a su longevidad sin abrir pero una vez abiertos existen algunos que sólo duran un tiempo limitado. En el caso de aquellos que no estén en monodosis y se guarden, como en el caso de jarabes analgésicos para los niños o para la tos, se ha de vigilar posibles cambios en la textura, el color y el sabor y desecharlos si existe cualquier mínima duda.

Alergias y fotosensibilidad

Si existe cualquier tipo de alergia como a los salicilatos (tipos de analgésicos), gluten, excipientes o antibióticos es clave que el personal sanitario lo sepa pues los efectos adversos pueden ser graves. En cuanto a la fotosensibilidad de algunos fármacos, característica que ya viene incluida en el envase, hay que tener en cuenta que fármacos tan utilizados como las cortisonas tópicas ocasionan manchas si existe exposición al sol.

Fuente: 20 Minutos