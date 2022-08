El gateo es una “manera particular de desplazarse de los bebés que recuerda al modo de hacerlo de los gatos cuando son cachorros y que es la antesala de los primeros pasos, que se producen entre los doce y los quince meses de edad

SANTO DOMINGO.- Un niño gatea entre los 7 y los 10 meses de edad, pero no todos los bebés lo hacen. El gateo es una “manera particular de desplazarse de los bebés que recuerda al modo de hacerlo de los gatos cuando son cachorros y que es la antesala de los primeros pasos, que se producen entre los doce y los quince meses de edad.

1. Doctora, mi bebé de un año y seis meses tiene los testículos descendidos. El pediatra me indicó llevarlo donde un cirujano y él dice que debe ser operado, pero he leído que esta intervención debe hacerse a partir de los tres a años. ¿Qué me recomienda?

Lo correcto sería hacerle una zonografía testicular para verificar si está en el canal o no y después de los dos años ver si necesita la cirugía. Mientras tanto tienes que hacer chequeos rutinarios con zonografías controles para ver donde va descendiendo o en qué parte ese testículo no ha descendido.

2. Mi niño de siete años cruje mucho los dientes al dormir, ¿A qué se debe esto y cómo tratárselo?

Lo correcto es evaluar la dentadura y ver si tiene algún trastorno que pueda ser corregido por un odontopediatra y si no es así llevarlo a un psicólogo para ver si es trastorno del sueño o emocional, esto puede ser tipo hereditario y es congénito.

3. Mi bebé de 10 meses no gatea, ni hace el intento ¿Que usted me recomienda?

Un bebe con diez meses debería tener el gateo establecido para su edad. Debemos investigar que ha pasado durante el nacimiento y en los primeros meses de edad.

4. Mi hijo de un año tiene el colesterol y los triglicéridos altos. Yo tengo lactancia exclusiva y no consume nada de grasa. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación?

Lo primero sería investigar causas genéticas congénitas, porque puede ser hereditario. Debería realizarle una prueba para ver si tú bebe tiene el colesterol alto, una vez confirmado con el diagnóstico correcto debe ir con un endocrinólogo pediatra para que inicie el tratamiento. Lo correcto es que investigues la genética.

5. Mi bebé nació con 14 dedos hace dos semanas. ¿Cuándo es prudente realizarle una cirugía?

Depende la condición de los dedos extra. Si tiene hueso debe esperar para hacerle la cirugía.