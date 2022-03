Santo Domingo.- La especialista en ginecología y relación de pareja, Lilliam Fondeur, da respuesta a ciertas dudas sobre infecciones en la Zona V, anticonceptivos, miomas y embarazo.

Hay métodos anticonceptivos que funcionan como diuréticos, pero ese efecto dura aproximadamente 6 meses, luego, el cuerpo se adapta y retiene todo el líquido que producen los diuréticos.

Después de los 6 meses se recupera el peso acostumbrado.

Doctora, tengo un mioma subceroso de 9,8 x 8,8 cm me deben extirpar el útero y los ovarios, ya que me ha producido anemia y un sangrado que no sede. No quiero hacerme ese proceso. Estoy desesperada. ¿Qué me recomienda?

Esos miomas están sumamente grandes, son quirúrgicos y hay que extirparlos, es posible que haya que quitar todo el útero, no necesariamente se deban quitar los ovarios, eso dependerá de lo que encuentren los cirujanos durante la cirugía, si hay posibilidad de salvarlos sería lo ideal.

Sin útero no hay sangrado, por lo que vas a tener la producción hormonal correspondiente a tu edad, pero no tendrás el sangrado.

Hace unos días se me quitó mi periodo y luego de esto empezó una picazón en mi parte íntima, después un flujo con un hedor muy fuerte. ¿Que podría hacer?

Para saber qué puede estar produciendo el flujo, habría que hacer un cultivo de secreción vaginal, podría ser una infección debido a la contaminación del agua, un hongo o una infección de transmisión sexual.

Sientes el mal olor luego de la menstruación porque cuando tienes el volumen del periodo, se diluye el flujo con la sangre y el olor se le achaca solo a la menstruación.

Doctora, me operaron hace 4 meses de miomas y me dijeron que debo esperar 6 meses para un embarazo. Este mes se me olvidaron las pastillas. ¿Qué puede suceder con el bebé si estoy embarazada?

Después de una cirugía en la que te quitaron los miomas, hay una cicatriz que requiere un tiempo de recuperación, por lo que se recomiendan 6 meses. Si te embarazas antes y el útero empieza a distenderse existe la posibilidad de que se abra por donde está la cicatriz aumenta, por eso es recomendable posponer el embarazo por un período de 6 meses.

Las complicaciones serían: un embarazo que requiera más cuidado, un reposo absoluto y ojala no termine en un parto prematuro.