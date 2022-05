Primero es importante saber dónde se encuentra la hernia y que efectos adversos puede tener, es importante tratarse a tiempo y de ser quirúrgico llevarlo a cirugía.

SANTO DOMINGO.- Como cada miércoles nuestra especialista, la doctora Luly Gil aclara las dudas de esos padres sobre la salud de sus hijos.

Doctora, mi bebé tiene una fiebre muy persistente, lo he llevado por emergencia, pero no cede a acetaminofén. Estoy desesperada, ¿qué puedo hacer?

Actualmente estamos observando un brote de virus respiratorio, que provoca en los niños mucha fiebre y tos marcada, se trata de una fiebre persistente que no cede fácilmente con acetaminofén. Los doctores recomendamos a los padres colocar compresas frías, o bañar al bebé y si no mejora la fiebre se debe llevar al niño al pediatra. Trata de que la fiebre no pase de cuarenta para que tu bebe no convulsione.

Mi hijo tiene una hernia en su partecita íntima, ¿qué me recomienda?

Primero es importante saber dónde se encuentra la hernia y que efectos adversos puede tener, es importante tratarse a tiempo y de ser quirúrgico llevarlo a cirugía para operar de inmediato ya que la hernia se puede encancerar, es cuando una parte del intestino se mete en el defecto.

Debes hacerle una monografía abdominal para confirmar el defecto y el tamaño del mismo.

Doctora, a mi hija le diagnosticaron un parásito extraño, se llama lumbricoides. Presenta mucha evacuación acuosa y tos. Estoy muy preocupada por la situación, ¿cuál es su opinión?

Esto es un parasito, se trata de las lombrices que pueden inmigrar al pulmón, por esta razón la niña presenta tos persistente, esto debe ser manejado directamente por un pediatra.

Debes ir a emergencia rápidamente y visitar tu pediatra rápidamente, ya que esta tos persistente puede llegar a una dificultad respiratoria y tu niño quedar en un intensivo pediátrico.

Mi hija está siendo maltratada física y verbalmente por mi esposo, que no es su padre biológico. Estoy angustiada. ¿Es necesario tratar psicológicamente a mi bebé? ¿Qué me recomienda?

Debes evaluar a tu bebé para confirmar que el maltrato es físico y no solo verbal, independientemente de este resultado es recomendable que la niña sea asistida por un psicólogo infantil, pero también la familia completa debe recibir terapia familiar , la Línea vida te puede dar mucha ayuda con esta situación, pero es preciso que vayan a terapia familiar y lleves la niña a un psicólogo.

Doctora, mi hijo padece de amigdalitis desde los seis meses. ¿Es necesario siempre inyectarlo o se puede manejar con antibióticos orales?

No siempre se inyecta, actualmente estamos evitando colocar la penicilina benzatinica, que es lo que se administra para infecciones por amigdalitis recurrente, el tratamiento inicial es una azitromicina o una ampicilina de primera línea, ahora bien.

Si tu bebe tiene amigdalitis recurrente es recomendable tomar un cultivo faríngeo para saber qué tipo de amigdalitis tiene el niño, dependiendo el reporte del cultivo podremos saber si colocar una diamante (penicilina benzatinica). Si no es algo grave, con una dosis vía oral mejoran perfectamente.