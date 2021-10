SANTO DOMINGO.-Los preservativos femeninos deberían encontrarse en cualquier farmacia comercial, pero si no se encuentran se pueden buscar en las boticas populares de promesecal.

Dentro del acto sexual, probablemente cuando no se está suficientemente estimulada o suficientemente lubricada, se puede tener irritaciones en la parte íntima femenina, entonces a la hora de tener relaciones sexuales hay que posponer un poco más el evento, ya que las glándulas de bartolino, tienen unas secreciones que son básicas para las relaciones, lo mejor es visitar un ginecólogo o ginecóloga para el tratamiento indicado pero sobre todo, decirle a la pareja que se tomen más tiempo antes del acto, una terapia sexual puede ser idónea.

Luego de un parto por cesárea, el periodo puede llegar dependiendo si se está lactando o no, si está lactando aproximadamente 5 veces al día, es probable que no llegue la menstruación hasta que no se reduzca la lactancia, pero si no se está lactando va llegar aproximadamente de 40 a 60 días, pero yo recomiendo que lacten y se disfrute esta etapa.