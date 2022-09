La alimentación y la fertilidad están estrechamente unidas, el sobrepeso influye en la fertilidad tanto del hombre como de la mujer.

Tengo 24 años y hacía 5 meses que no me bajaba mi periodo, fui al ginecólogo, me hice análisis y no salí con nada. Después me dijeron que puede ser por la obesidad, ¿puede la obesidad afectar mi periodo?

La especialista en ginecología, Lilliam Foundeur responde las inquietudes.

La alimentación y la fertilidad están estrechamente unidas, el sobrepeso influye en la fertilidad tanto del hombre como de la mujer. “En la mujer puede provocar la ausencia de menstruación o amenorrea, mientras que en el hombre puede afectar a la calidad de su semen y a su movilidad”, explican los especialistas de la Unidad de Reproducción HLA Vistahermosa.