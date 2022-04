La doctora respondió que primero se debe hacer un análisis de la causa del sangrado, para determinar si ocurre por el uso de un medicamento como la píldora anticonceptiva.

SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Son muchos los factores pueden generar cambios en el ciclo menstrual, esta noche en la consulta algunas de la preguntas de nuestras televidentes giran en torno a este tema

Dra. Mi periodo hace 45 días que no se quita, he intentado de todo y ya no sé qué hacer, tengo anemia y eso me preocupa. ¿Puedo tomar algo que no me haga daño? ¿Qué puedo hacer?

La doctora respondió que primero se debe hacer un análisis de la causa del sangrado, para determinar si ocurre por el uso de un medicamento como la píldora anticonceptiva. “Hay que hacer una sonografía e incluso un legrado-biopsia para encontrar la raíz del problema”, sostuvo.

Tengo 37 años y quisiera preguntarle, ¿cómo puedo saber si estoy en la menopausia?

A los 37 años es difícil que tengas menopausia, a menos que sea una menopausia prematura.

Cuando hablamos de menopausia se refiere a tener más de una año sin ver el periodo sin la intervención de ningún fármaco. En tu caso hay que evaluar antes de diagnosticar un climaterio prematuro.

Doctora explíquenos más sobre el Quiste de Bartolino, me pareció muy interesante el tema. ¿Qué hacer y cómo se puede evitar?

Las glándulas de Bartolino se encuentran a los costados de la abertura vaginal. Estas glándulas secretan un líquido que ayuda a lubricar la vagina.

A veces, las aberturas de estas glándulas se obstruyen, lo que hace que el líquido vuelva a la glándula.