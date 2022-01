Doctora, me salió un lunar muy grande y con bordes irregulares, en mi parte intima.

SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Doctora, me salió un lunar muy grande y con bordes irregulares, en mi parte intima, fui al ginecólogo y me dijo que es normal, que la vulva es piel y como en cualquier parte del cuerpo puede salir. Pero me deja muy preocupada.

La especialista respondió que habría que evaluar y recomendó hacer una biopsia.

Me va a llegar mi primer periodo. Tengo 14 años y mi mamá me dijo que tenía que ir al ginecólogo. ¿Para qué debo ir si me siento bien? ¿Hay toallas pequeñas para niñas?

Una adolescente debe saber antes de llegarle su menstruación, que debe ser regular y si no lo es, debe acudir a chequeos médicos, anotar las fechas de sus reglas para tener el control y realizar ejercicios físicos para distraerse , recordar que hay cambios propios de la menstruación, afirmó la doctora.

Doctora, hace días tengo un flujo vaginal, mi primer periodo fue normal, pero nunca más volvió. ¿Qué me recomienda?

Si tiene vida sexual, la especialista recomendó visitar su ginecólogo para realizar un cultivo y determinar la razón del flujo y realizar una prueba de embarazo en sangre por la ausencia de ciclo menstrual.

Doctora, me estoy por casar y no quiero tener hijos, estoy buscando métodos anticonceptivos. ¿Qué me recomienda?

Si es una mujer formal y disciplinada sugirió las píldoras anticonceptivas, al igual que los dispositivos intrauterinos como el Diu o Mirena, al igual que los inyectables como el anillo vaginal y también recomendó el preservativo masculino o femenino, el que se ajuste a su estilo de vida.