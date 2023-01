La fecundación in vitro (FIV) es la unión del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. In vitro significa por fuera del cuerpo. Fecundación significa que el espermatozoide se ha fijado y ha ingresado al óvulo.

SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Lilliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

Una de las preguntas de nuestras televidentes: Doctora, tengo 39 años, me realice la cirugía para no tener hijos hace 6 años y no fue una buena decisión. Quiero saber si hay alguna posibilidad de hacer algo para tener un hijo.

La doctora Fondeur respondió que la mejor forma de lograr un embarazo si tienes una esterilización quirúrgica es una fertilización in vitro.

La especialista resaltó que es la forma más acertada, segura y con una tasa de éxito mayor.

Asimismo, dijo que hay otra forma que es la reversión de la ligadura de trompas o recanalización tubárica, sin embargo, advirtió que este método podría provocar un embarazo ectópico, y la tasa de éxito es muy baja.

