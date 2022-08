"Se dice una vez al año, pero realmente se utiliza cuando hay una emergencia, ahora, utiliza un método anticonceptivo de uso continuo como las pastillas, como el dispositivo intrauterino, para que no tengas estos sustos", señaló la doctora.

SANTO DOMINGO.- Este jueves en el segmento La Consulta, la doctora Lilliam Fondeur respondió las inquietudes de las televidentes sobre métodos anticonceptivos, posibilidad de un embarazo después de los 40 y si es normal menstruar durante el período de gestación.

La primera pregunta para la doctora fue ¿La inyección anticonceptiva puede provocar dolores como si me fuera a bajar la menstruación?

"Hay algunas pacientes que refieren molestias con los anticonceptivos inyectables, sí. Si es tu caso, pues, utilizar otro método anticonceptivo sería mi recomendación", indicó Fondeur.

Tengo 42 años y mi esposo tiene 54, quisiera embarazarme. Siempre he sido muy saludable, no fumo, no consumo alcohol ni siquiera socialmente, he tenido el DIU por 6 años ¿Qué me recomienda?, pregunta la segunda televidente.

"Bueno, 42 años no es el mejor momento para empezar un embarazo, si tú has tenido un embarazo previo es una buena noticia, si no lo has tenido, entonces, definitivamente hay que estudiarte, ver cómo está tu reserva ovárica, como están tus hormonas, a ver si definitivamente hay posibilidades de tener un embarazo. No te lo auguro, pero hay que evaluarte".

¿Qué tiempo tiene que durar para volver a tomar la píldora de emergencia? ¿Es verdad que hay que esperar un año?, fue la siguiente pregunta que respondió la ginecóloga.

"La píldora anticonceptiva de emergencia se usa para una emergencia, ojalá no tengas una emergencia este año ni el otro año. Se dice una vez al año, pero realmente se utiliza cuando hay una emergencia, si tienes una ahora, la puedes volver a utilizar. Ahora, utiliza un método anticonceptivo de uso continuo como las pastillas, como el dispositivo intrauterino, para que no tengas estos sustos", señaló la doctora.

¿Puedo tener mi periodo si estoy embarazada? ¿Eso es normal?, cuestionó la última participante.

"El sangrado en el embarazo se puede presentar exclusivamente en el primer mes, o sea, cuando te tocaba la menstruación y no te llegó, pero es un sangrado escaso, no dura más de 24 horas y coincide con la implantación. No es que te vas a pasar todo el embarazo menstruando, eso sí no", explicó.