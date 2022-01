Me dijeron de algunos, pero no sé si me harán bien o no.

SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta, la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

¿Qué usted cree de los remedios naturales para eliminar los quistes ováricos y miomas? Me dijeron de algunos, pero no sé si me harán bien o no.

No hay evidencia cientifica que demuestre que estas botellas puedan ayudar con los miomas y ovarios, si tienen la facilidad de que aumentes de peso por los ingredientes dulces que conlleva. Hay tratanientos médicos para quistes ováricos, ambas opciones están abiertas a elegir.

Doctora, con 12 días de retraso me hice una prueba de embarazo en orina, y una cualitativa y salieron positiva. Pero el martes me asusté porque vi un manchado rosa, fui a emergencias y me hicieron una sonografía transvaginal, el resultado fue Endometrio Engrosado, sin saco gestacional. ¿Estaré de pocas semanas? Me recomendaron hacerme una cuantitativa en 2 semanas. ¿Qué me recomienda?

Tengo 24 años, nunca he tenido relaciones y tengo dolor en el lado derecho del ovario, salí en una sonografía que tengo (oforitis derecha) y líquido libre fondo de saco posterior, me dan muchas náuseas y cuando me llega el periodo me da mucho dolor. Entonces soy falcemica, ¿qué podría hacer o tomar?

Estoy intentando tener un bebé. Tengo desde febrero que no me cuido y aún no he podido concebir. Incluso pensaba que no ovulaba y me hice pruebas de ovulación y salieron positivas. ¿Qué razones pueden haber para no salir embarazada?