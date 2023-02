Según el reporte de Salud Pública al menos 6 mil 93 personas se han colocado la dosis contra el cólera y dos niños y ocho adultos se encuentran ingresados en distintos hospitales con síntomas sospechosos.

SANTO DOMINGO.- Residentes de zonas vulnerables donde se han diagnosticados casos de cólera, indicaron que no se aplicaran las vacunas contra la enfermedad al entender que los casos en su sectores son aleatorios.

Esto en momentos en que dos niños y ocho adultos se encuentran ingresados en distintos hospitales con síntomas sospechosos de la enfermedad y las autoridades aseguran que agilizan el proceso de vacunación en lugares donde se han registrado casos cólera.

Residentes del sector La Zurza en el Distrito Nacional, indicaron que los casos de cólera que se registraron en su comunidad fueron aleatorios por lo que aseguraron que no se colocarán la vacuna contra la enfermedad.

Para Maura Morillo, los adultos lo que tienen que hacer es cuidarse y con papa Dios tener la fe en santísimo “si Dios no ayuda a uno pues no hay que hacer nada yo me lamento todos los días cuando yo hago así con esa manito que no puedo exprimir nada que no me quería vacunar con las otras porque tengo ese problema estoy vieja tengo 63 años”.

En cambio, otros residentes del sector entienden que se debe tener mucha precaución respecto al tema y saber los alimentos que van a comer, así como lavar, preparar y lavarse bien las manos para evitar enfermarse.

No obstante, Jesús Suardí, director Area V Salud Pública, informó que en lo que va de apertura unas 217 personas se han puesto la vacuna a nivel global con las escuelas y los hospitales.

En la provincia Santiago más de mil personas se han vacunado, de estos 191 representan adultos en edades de 50 a 60 años. En Dajabón 601, en Monte Cristi 186 igual número en Pedernales.

Este sábado los centros de inoculación en los diferentes sectores lucían desiertos.