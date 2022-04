La causa más común de disfunción de la trompa de Eustaquio sucede cuando la trompa se inflama y se acumula mucosidad o líquido

REDACCIÓN.- Este jueves en el segmento “Respira Libre” de la doctora Sajidxa Mariño explicó la relación de Las trompas de Eustaquio y la mucosidad

La causa más común dedisfunción de la trompa de Eustaquio sucede cuando la trompa se inflama y se acumula mucosidad o líquido. Esto puede ser causado por un resfriado, gripe, unainfección sinusal o alergias.

Las trompas de Eustaquio conectan los oídos medios con la parte de atrás de la garganta. Las trompas ayudan a que los oídos drenen líquido. También mantienen la presión del aire en los oídos al nivel adecuado.

Según la especialista cuando se traga o bosteza, las trompas se abren brevemente para permitir que entre aire a fin de que la presión en los oídos medios sea igual a la presión fuera de los oídos. A veces, la presión negativa o el líquido quedan atascados en el oído medio. La presión fuera del oído aumenta demasiado. Esto causa dolor de oído y, a veces, dificultades de audición.

Al cuestionar sobre la función de la Trompa de Eustaquio destacó que cuenta con un sistema de apertura y cumple con una función doble: proteger la entrada de líquidos y eliminar el exceso de presión del aire o de un fluido.

De este modo, el oído medio siempre estará protegido y funcionará correctamente. En caso de que el aire interior no esté bien compensado, los sonidos no se oirán con claridad. De igual manera sucede si hay líquido en el interior del oído, los huesos no se moverán y no habrá vibraciones. Cuando no se evacua estas presiones podrá haber peligro para el tímpano, así como una pérdida de audición.

En una lesión de la Trompa de Eustaquio el paciente podría tener cualquiera de los siguientes síntomas:

Presión dentro del oído.

Dolor.

Escuchar los sonidos amortiguados.

Experimentar una sensación de chasquido.

Tener un zumbido en los oídos.

Pérdida del equilibrio.

Para saber si la trompa de Eustaquio está tapada

Generalmente, está causada por la inflamación de la trompa, la cual provoca que se acumule líquido. Esto es consecuencia de un resfriado, gripe, sinusitis o alergias de todo tipo. Además, los niños tienen trompas más pequeñas y comprimidas que los adultos, lo cual puede retener el líquido más fácilmente. Tampoco, debemos olvidarnos de que su sistema inmunológico no está completamente formado.

No obstante, los síntomas acostumbran a desaparecer sin tratamiento en la mayoría de casos. De hecho, existen ciertos trucos para abrir los conductos, tales como bostezar o masticando chicle. Estas acciones permiten aliviar la sensación de presión en el oído. Por otro lado, con los bebés, el chupete es un remedio perfecto, ya que estimula el reflejo de la deglución.

¿En qué consiste la terapia de la dilatación de la Trompa de Eustaquio?

La terapia de dilatación de la trompa de Eustaquio consiste en introducir una sonda a través de la nariz para provocar microrroturas de la trompa. De este modo, se consigue una dilatación permanente e inmediata de la trompa y la ventilación del oído medio. El objetivo es recuperar un correcto funcionamiento tubárico, eliminando la sensación de taponamiento y la presencia de moco en el oído medio.

Esta técnica es mínimamente invasiva y ambulatoria, pero se realiza con anestesia general y el paciente puede incorporarse a sus rutinas diarias al siguiente día.