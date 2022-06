SANTO DOMINGO.- En el segmento La Consulta la doctora Liliam Fondeur responde las inquietudes de los televidentes sobre ginecología y relación de parejas.

1- No tomé las últimas dos pastillas, me llegó la regla en el descanso, y empecé de nuevo. Solo tomé 9 pastillas alternadas, me vino y dejé de tomarlas, pero esos días tuve relaciones sin protección, ¿Hay probabilidades de embarazo?

Definitivamente las píldoras de uso continuo no son para ti, sino para personas disciplinadas. Te recomiendo hazte una prueba de embarazo en sangre y a partir de ahí espera que te llegue la menstruación.

2- Tengo 34 años, mi pareja y yo nunca hemos tenido hijos, hicimos ya todos los análisis y no tenemos ningún problema. No sé porque no logramos nuestro bebé. ¿Qué nos puede recomendar?

Si todos los resultados están negativos, hay diferentes técnicas por lo que te recomiendo visite un especialista en fertilidad.

3- Mi última regla fue el 30 de enero pero el 28 de febrero tuve manchado de color marrón. El 10 de marzo tuve de nuevo un manchado marrón, pero este me duró 2 días. Me he hecho 2 pruebas de embarazo y me han salido negativas. ¿Podría haber un falso negativo?

Si las pruebas de embarazos son en sangre, es difícil que con tanto tiempo te vaya a dar negativo siendo positivo, hazte una prueba en sangre.