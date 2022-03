La copa menstrual no produce infecciones pero tampoco las quita.

SANTO DOMINGO.- La especialista en ginecología y relación de pareja Lilliam Fondeur, responde las inquietudes de la audiencia sobre ciclo menstrual, relaciones sexuales y mucho más.

Doctora, he tenido el periodo varias veces en un mes y en diversas ocasiones, ¿a qué se debe eso?

Hay que evaluar a que tiempo te refieres cuando hablas de varias veces al mes. Si te llega a principio de mes y luego a fin de mes, quiere decir que tienes un periodo regular y es normal, puesto que tu ciclo sería de más de 25 días.

Debes tomar en cuenta el tiempo entre cada ciclo para poder determinar si hay algo fue de lo normal, si sobrepasa los 25 días tienes un problema, y si es menos de 20 días también. Te recomiendo anotar las fechas de llegada y de ida, para luego determinar si es patológico.

A mis 21 años no he tenido relaciones sexuales aún. Tengo mucho dolor en los ovarios y hace poco me diagnosticaron quistes en ellos. Además, me dijeron que tengo una inflamación. ¿Qué puede ser?

Dependiendo de que en qué momento de tu ciclo menstrual te realizaste los estudios podría ser la causa de esa molestia y de los quistes en los ovarios, antes de llegar la menstruación los ovarios se ponen más grandes y puedes tener un quiste fisiológico.

También ocurre a mitad del ciclo menstrual, en la etapa de ovulación, entre el día 12 y 16 del ciclo, puedes tener muchas molestias, o incluso un quiste folicular, lo que quiere decir que desparecerá cuando vuelvas a menstruar, si no es en estas dos etapas del ciclo que se presenta tanto el dolor como los quistes en los ovarios, habría que evaluar para descubrir la causa. Cuando los quistes sobrepasan los 6 centímetros y no ceden, son quirúrgicos.

Doctora, he escuchado sobre la Copa Menstrual y me gustaría conocerla. ¿Puedo utilizarla teniendo infecciones en mi zona íntima? Constantemente las tengo.

Si tienes una infección lo ideal es realizarte un cultivo, y a partir de esto tu especialista te indicara un tratamiento para la infección.

La copa menstrual no produce infecciones pero tampoco las quita; es un recipiente que se coloca dentro de la vagina donde caerá el flujo menstrual, luego se quita y desechas el contenido. La copa no tiene efectos secundarios, tiene efectos maravillosos para ti, para tu economía y para el medio ambiente.

Vas a saber el volumen de tu flujo menstrual, puedes conservarla hasta por diez años, solo debes higienizarla adecuadamente. Lavarla cada vez que la cambies; el cambiado es entre tres a cuatro horas dependiendo del flujo menstrual, y en los últimos días puede durar hasta doce horas.

Me realizaron un legrado por aspiración y solo estoy expulsando un pequeño flujo, ¿es eso normal?

No tienes porque sangrar más luego de un legrado, sobre todo si fue por aspiración, esta es la mejor forma de hacer un legrado, en conclusión, que no sangres es lo correcto.