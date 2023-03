SANTO DOMINGO.- Ser positivo en VIH no implica renunciar a tener hijos de manera natural. La eficacia de los antirretrovirales y el control y seguimiento clínico han hecho posible que las parejas serodiscordantes puedan conseguir una gestación sin transmisión del virus ni entre ellos ni al bebé.

1. Doctora, tengo 40 años y siento inflamación y dolor en el estómago desde hace varios meses. ¿Será algún problema en el útero? ¿Qué piensa usted?

Puede ser por un gastrointestinal o problemas en el útero. Te recomiendo visites tu médico.

2. Estoy en tratamiento de fertilidad porque tengo ovarios poliquísticos y no ovulo. Estuve bajo tratamiento con Letrozol y Corgon, pero me duele mucho, como si estuviera a punto de ovular, sin embargo no sucede. ¿Se puede ovular sin expulsar algún flujo?

La mejor forma es hacer una prueba de evolución en sangre el día 21 de tu ciclo. También puedes hacer una prueba de orina. Eso te va a permitir si estas ovulando o no.

3. Doctora, una amiga tiene la siguiente situación: antes de su último encuentro sexual ella sentía algo circular en su estómago y actualmente siente cosquillas y algo que se mueve. Está muy asustada ¿Qué piensa usted?

Ella lo que está asustada. Que se haga una prueba de embarazo.

4. Si en una pareja el hombre es VIH positivo y la mujer está sana ¿Hay alguna forma de que puedan tener un hijo sin que se infecte de la enfermedad la mujer y la criatura?

Existe terapia antiretrovirales que se le da a la mujer embarazada con VIH, para que el producto no venga con la enfermedad.