SANTO DOMINGO.- “El Colegio Médico nos acusó de rompe huelgas”, respondió el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Jesús Feris Iglesias, al ser cuestionado sobre el rol de organismo que dirige ante el conflicto que enfrenta al Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

“Ellos nos acusan de estar parcializado, no podemos estar parcializados, la Superintendencia de Salud no puede estar parcializada con nadie. Nosotros lo que queremos es que el paciente no sufra”, aclaró Iglesias tras referirse a las argumentaciones del CMD para evadir el diálogo.

Iglesias, expresó que debe haber otros mecanismos para negociar que no sea la huelga.

“La única solución a los conflictos es sentarse a dialogar no hay otra solución a corto o largo plazo”, indicó Iglesias al informar que el Colegio Médico, así como diferentes sociedades del gremio les han dejado planteado en tres ocasiones.

“Se han hechos tres intentos para que se sienten en la mesa y no van”, enfatizó el Superintendente de Salud.

Aclaró, que el contrato de las ARS con el Prestador de Servicio es individual y el CMD lo ha querido hacer colectivo, de igual modo precisó que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) emite las resoluciones, pero en los conflicto es la SISALRIL quien debe mediar.

Al ser entrevistado el programa El Despertador que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 de la mañana por Color Visión, Canal 9, Feris Iglesias aclaró que la SISALRIL lo que busca es un entendimiento sin tener que amonestar a nadie.

Lamentó que la Seguridad Social haya nacido distorsionada sobre el nivel de atención primaria que, a su entender, es por donde debió empezar el Seguro Familiar de Salud.

Iglesias, informó que presentó un proyecto de ley al Gobierno sobre la atención primaria que estaría sectorizada por sectores o barrios lo que disminuiría el gasto de bolsillo de los afiliados.

Sobre el aumento de la cápita

El Superintendente de Salud aclaró, que para elevar el per cápita habría que aumentar el recaudo al empleador como al empleado, y que en estos momentos eso no es posible.

Precisó que el 92.2% de las personas están afiliadas al Seguro Familiar de Salud, pero un 56% se encuentran en el régimen subsidiado, por lo que la Seguridad Social debe ofrecer lo que le permite el recaudo.

Iglesias, exclamó el llamando al dialogo y solicitó a los médicos interpelar a este, y a las ARS a ser flexibles.