REDACCIÓN SALUD.- Cada 30 de marzo se conmemora el “Día Mundial del Trastorno Bipolar” con la finalidad de informar, derribar estigmas sociales y educar a la comunidad mundial sobre este padecimiento, que afecta a millones de personas en todo el mundo y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la sexta causa de discapacidad a nivel mundial.

Se escogió este día por corresponder al nacimiento del célebre pintor neerlandés Vincent Van Gogh (1853-1890), quien fue diagnosticado póstumamente como posible portador de tal trastorno.

Este padecimiento se caracteriza por episodios maníacos y depresivos que suelen separarse por periodos de estado de ánimo normal.

Los especialistas definen este trastorno de causa esencialmente biológica y genética en su origen, como el responsable de regular las emociones en el sistema límbico. Las personas que lo padecen sufren un mal funcionamiento de este sistema, por lo que su estado de ánimo sufre bruscas alteraciones sin que necesariamente influyan problemas personales, laborales, familiares o sociales.

Durante los periodos de depresión, el paciente puede presentar cansancio, falta de concentración, tristeza y anhedonia. Por el contrario, un periodo maníaco se caracterizará por un ánimo exaltado, hiperactividad, verborrea y falta de sueño.

Se les atribuye este padecimiento a neurotransmisores como la dopamina, serotonina y acetilcolina, los que estarían implicados dependiendo de la fase de desestabilización anímica. De igual modo se implican hormonas como la tiroxina, factores de carácter psicológico como el estrés o acontecimientos vitales negativos. Sumado a esto también el consumo de alcohol y tratamientos con algunos fármacos como los corticoides.

Datos relevantes sobre el trastorno bipolar

Aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar.

Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida.

La edad media en que suele aparecer la enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años.

Las mujeres pueden desarrollar los síntomas mucho más rápido, así como tener mayor número de episodios emocionales. No obstante, la enfermedad afecta a ambos sexos por igual.

En el caso de la depresión en niños o adolescentes, este podría ser un síntoma de inicio del trastorno, pero no siempre es el caso.

El tratamiento para este tipo de trastorno debe ser personalizado, es decir, no existe un remedio o tratamiento único para todas las personas que lo padecen.

Algunos mitos sobre el trastorno bipolar

Es importante aclarar algunos mitos persistentes sobre el trastorno bipolar. En primer lugar, se debe dejar claro que las personas con trastorno bipolar pueden llevar una vida perfectamente normal y funcional.

Esto dependerá del apego que tengan a su tratamiento y la eficacia de este. Las recaídas son frecuentes, pero con apoyo profesional se pueden aminorar sus efectos.

Otro muy nocivo mito alrededor de este padecimiento es que los pacientes con trastorno bipolar tiene un “humor cambiante” a lo largo del día y que son personas poco fiables o impredecibles.

Contrario al mito, los cambios en el estado de ánimo, no en las emociones, no son instantáneos y pueden ocurrir a lo largo de muchos meses, incluso años. En este sentido, las personas con trastorno bipolar no se caracterizan por ser “inestables” o “indecisas”.