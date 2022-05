Habría que indicar un tratamiento para el tipo de infección que refieres, ya que se puede deber a un virus, un parásito o cualquier otro agente que provoca la infección.

SANTO DOMINGO.- Liliam Fondeur, nuestra especialista en gonecología, aclara las dudas de nuestras televidentes, principalmente respecto a cambios hormonales, infecciones y otros importantes temas.

Hace 45 que no se me quita el periodo. Ya he intentado de todo y no sé qué hacer. Tengo anemia y eso me preocupa. ¿Puedo tomar algo que no me haga daño o que puedo hacer?

Primero se debe diagnosticar la causa de ese sangrado, si se debe a algún medicamento que utilizaste; en ocasiones cuando usas la píldora del día después se presenta un sangrado abundante.

Es recomendable realizar una sonografia, e incluso habría que hacer un legrado o biopsia para saber porqué estas sangrando antes de darte cualquier medicamento o hormona.

Doctora, tengo 37 años ¿Cómo puedo saber si estoy en la menopausia?

A los 37 años es difícil que estés en la menopausia, a menos que sea una menopausia prematura.

Hablamos de menopausia cuando tienes un año completo sin ver la menstruación sin usar ningún fármaco. Si tienes más de un año sin ver la menstruación habría que hacer estudios hormonales y una sonografia, para determinar porque no estas teniendo el periodo y para poder diagnosticar si hay una menopausia prematura.

Doctora, ¿Podría explicarnos más sobre el Quiste de Bartolino? Me pareció muy interesante ese tema. ¿Qué hacer y cómo evitarlo?

Las glándulas de Bartolino se encuentran en la entrada de la vagina, estas deben producir unas secreciones que ayudarán a tener una relación sexual más fácil al producir lubricación. En ocasiones estas se tapan por múltiples razones, una de ellas son las infecciones; y te das cuenta por un dolor que va incrementando. Esto se puede evitar, tratando de evadir infecciones, sobre todo de trasmisión sexual.

¿Una infección vaginal puede retrasar el periodo menstrual? Tengo ya 4 meses de retraso y mucha picazón en mi parte intima.

No existe ninguna relación entre alteración del flujo menstrual y una infección, que puede ser una infección por hongo, por el agua o de transmisión sexual. Habría que indicar un tratamiento para el tipo de infección que refieres, ya que se puede deber a un virus, un parásito o cualquier otro agente que provoca la infección. También se puede deber al estrés.