La vacuna anticolérica oral debe utilizarse solo en zonas con cólera endémico, en crisis humanitarias con alto riesgo de la enfermedad y durante los brotes, siempre en conjunción con otras estrategias de prevención y control.

SANTO DOMINGO.- Tras la información de Salud Pública de que vacunará a las personas contra el cólera en las zonas más vulnerables y donde se ha originado un brote de la enfermedad.

Actualmente se dispone de tres vacunas anticoléricas precalificadas por la OMS.

La adquirida por el estado es la vacuna Shancol. De acuerdo con el fabricante, esta se debe administrar por vía oral en dos dosis líquidas con un intervalo de 14 días a personas de 1 año o mayores

En los estudios clínicos, la vacuna contra el cólera fue muy efectiva en la prevención grave de la enfermedad o que pone en peligro la vida.

Sin embargo, no es 100 por ciento efectiva contra el cólera y no le protege de otras enfermedades transmitidas a través del agua o de la comida.

¿Quiénes no deberían vacunarse contra el cólera?

· Si tiene alguna alergia grave o que amenaza su vida.

· Si está embarazada o en período de lactancia materna.

· Si recientemente se le administraron antibióticos.

· Si toma medicamentos contra la malaria

La vacuna contra el cólera no es un sustituto para no tener cuidado con lo que come o bebe

La clave para controlar la enfermedad y reducir el número de muertes consiste en adoptar un criterio multidisciplinario basado en la vigilancia, el agua, el saneamiento y la higiene, la movilización social y el tratamiento.

La mayoría de los infectados no tienen síntomas o tienen síntomas leves y pueden ser tratados de forma satisfactoria mediante sales de rehidratación oral.