ESTADOS UNIDOS.- The Game Awards, el evento considerado los “Oscar” de los videojuegos, dio a conocer su lista de nominados en todas sus categorías, incluido el mejor juego de 2021.

Sony dio a conocer los 13 videojuegos finalistas de la octava edición de los PlayStation Talents Awards, que se celebrarán en diciembre por el premio al mejor juego del año 2021 en 30 categorías diferentes.

Tras la edición 2020, donde The Last of Us Part 2 fue justo ganador y se coronó como el mejor juego, el evento organizado por la el periodista y productor Geoff Keighley retomará su presencia y se llevará a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles. El evento GOTY, que por sus siglas en inglés significa “Game Of The Year”, tendrá un nuevo ganador para el presente año.

Sony anuncia los 13 videojuegos que están nominados en diferentes categorías al premio del evento GOTY en diciembre:

Azra, de Team Panda Dark Life Excalibur, de ZERO studios Dead Bird, de Baker Pix Hyperstacks, de Squirrel Bytes Little Greatness, de Moon Cheese Studio Melodia, de The Warehouse Games Neon Blood, de ChaoticBrain Studios Shadow of Babel, de Pemperor Games Spatium Inter Nos, de Space Onion Games SteelBound, de Ishtar Studios The Occultist, de Pentakill Studios The Silent Swan, de Studio Circenses Warrior Spirit, del estudio MAYKEYS

Para votar por su juego favorito, debe ir a la página “The Game Awards” e iniciar sesión con su cuenta de Twitter, Facebook, Google o Twitch. Una vez dentro, podrá votar por todas las categorías, incluyendo: Mejor Juego del Año, Mejor Multijugador, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Indie, Mejor Narrativa, Mejor Acción de Juego y muchas otras categorías.