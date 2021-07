«Lo que parecía un lenguaje universal, que podía ser interpretado y compartido de forma sencilla con cualquier persona que se encontrase en cualquier lugar del mundo, está resultando todo lo contrario. De hecho, incluso ya hay traductores de emojis», añade.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Los emoticonos han transformado completamente la forma en la que nos comunicamos. Más de 20 años después de su aparición, los 'emojis' están cada vez más presentes cuando empleamos servicios de mensajería, como WhatsApp, o enviamos correos electrónicos. «Hoy en día utilizamos cada vez más los 'emojis' para comunicarnos en situaciones distintas. Hay muchos emojis que se entienden muy fácilmente, como el uso de las caras sonriendo o el de los pulgares hacia arriba, pero hemos creado un vocabulario de, literalmente, miles de emojis», explica Romina González Galetto, directora general de Hootsuite en España en un comunicado.

«Lo que parecía un lenguaje universal, que podía ser interpretado y compartido de forma sencilla con cualquier persona que se encontrase en cualquier lugar del mundo, está resultando todo lo contrario. De hecho, incluso ya hay traductores de emojis», añade.

A diario utilizamos muchos emojis para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, pero ¿cuáles son los que más utilizamos?. Según el informe Digital 2021, en el que se toma Twitter como referencia, es el de la cara con lágrimas de risa, que ha sido empleado 3.128.000.000 de veces desde julio de 2014 hasta enero de 2021. Le sigue el corazón rojo, empleado 1.564.000.000 de veces, y, a este, la cara llorando a gritos que escala dos posiciones respecto al año anterior y se sitúa en el tercer puesto al ser utilizado 1.117.000.000 de veces.

Con la llegada del coronavirus fueron muchas las personas que comenzaron a teletrabajar, y las reuniones y conversaciones con los compañeros y jefes del trabajo se redujeron a videollamadas y uso de plataformas de chat. Escribir un mensaje en el chat puede resultar confuso para el que lo lee, por eso muchos optan por incluir un emoji y así hacer que se aclare más el tono del mensaje. Pero no siempre se acierta con el emoticono escogido, por eso la firma de analítica ha compartido algunos consejos para que podamos usar los emojis, especialmente en el entorno laboral, sin cometer ningún error.

Los más comunes

Los 'emojis' más populares son bastante recurrentes año tras año: caras sonrientes, corazones, gestos con las manos. Aunque hay una larga lista de símbolos, como animales, objetos o balones de deporte, parece que las personas quieren verse a sí mismas o reflejar sus emociones en los emojis que utilizan. Para los trabajadores, aprovechar estos emojis tan eficaces centrados en el ser humano es una apuesta segura tanto para las comunicaciones externas con los clientes, como para las internas con el equipo.

Conoce el destinatario

Hay que tener en cuenta que los emojis no significan lo mismo en todas las partes del mundo, por lo que si se manda uno a alguien de un país diferente puede que no lo interprete igual. Por ejemplo el de las manos cruzadas tiene su origen en Japón, donde dos manos juntas se utilizan para expresar por favor o gracias. Pero traducido al contexto norteamericano, el significado no es tan evidente. Muchos usuarios han adoptado este emoji como un símbolo de oración, mientras que otros lo utilizan como un saludo de bienvenida.

Sé positivo

Los emojis tienden a ser más positivos que negativos. Incluso los que, aparentemente, más negativos se utilizan a menudo de forma sarcástica o irónica. Estos emojis más irónicos pueden utilizarse con los amigos en conversaciones más informales, pero para el trabajo es mejor evitar todo el espectro, ya que los compañeros pueden confundir el mensaje que realmente se quiere transmitir.

Con moderación

Hubo un tiempo en que los acertijos de emojis que se usaban para adivinar una película o un país resultaron muy populares. Pero nadie, menos en medio de un día ajetreado de trabajo, quiere pararse a descifrar una cadena confusa de símbolos cuando un simple mensaje de texto sería mucho más fácil de entender. Cuando te comuniques, especialmente en un contexto profesional, puede estar bien añadir algunos emojis estratégicos, pero no te excedas ni comprometas la claridad de tu mensaje.