Los reconocimientos otorgados a Claro también consideran el desarrollo de oportunidades, programas de capacitaciones, certificaciones y planes de marketing que ejecutan las empresas.

SANTO DOMINGO.- Claro Dominicana recibió de manos de la multinacional y líder mundial en redes para internet CISCO, los reconocimientos Service Provider Partner of the Year de Centroamérica y el Caribe, así como Caribbean Partner of the Year in Multi Country Region (MCR).

Estos premios, junto a los diversos reconocimientos y certificaciones recibidos por Claro Dominicana de parte de sus aliados estratégicos y comerciales, la consolidan como la empresa líder en innovación, conectividad y tecnología del país.

Cada año Cisco premia la labor de sus socios sobre la base de sus resultados comerciales, así como la alineación con sus estrategias, los esfuerzos para optimizar el valor de la tecnología y la innovación y por modelar los valores de confianza, lealtad, compromiso y responsabilidad que promueve la empresa.

Walter Schall, vicepresidente de Ventas y Servicio a Clientes Corporativos y PYMES de Claro, dio las gracias a Cisco por el reconocimiento y expresó que el mismo refleja el compromiso de Claro de asociarse a marcas globales que le permiten ofrecer a sus clientes de negocios desde conectividad y Centros de Datos hasta Servicios en la Nube y Ciberseguridad, con los más altos estándares de calidad, seguridad, confiabilidad y competitividad.

Asimismo, el vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de la empresa, Omar Acosta, indicó que “nuestra innovadora y robusta plataforma sustenta un portafolio de soluciones especializadas que nos permite acompañar a los sectores productivos del país en su evolución hacia la transformación digital, eliminando la frontera entre el nuevo consumidor y los negocios e impulsando su crecimiento”.

La entrega se formalizó durante una actividad en la que estuvieron presentes Daniel Paolino Di Bartolo, major account manager para el Caribe & Centroamérica de Cisco, Marcelo García, director de Gestión & Desarrollo de Soluciones Fijas de Claro y Licelott Brea, gerente de mercadeo negocios de Claro.