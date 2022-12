Desde que comprara Twitter, la Comisión Europea ha advertido en más de una ocasión a Musk con la necesidad de cumplir las exigencias que establecen las nuevas reglas que está aprobando la Unión Europea para regular a las grandes empresas de internet.

Bruselas.- La Comisión Europea amenazó este viernes con la posibilidad de sancionar a Twitter por la suspensión de las cuentas de varios periodistas que siguen la información relativa a su propietario, Elon Musk.

"Las noticias sobre la suspensión arbitraria de periodistas en Twitter es preocupante. La ley de servicios digitales requiere respeto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Y está reforzado por la ley de libertad de prensa de los medios de comunicación. Musk debe ser consciente de ello. Hay líneas rojas. Y pronto, sanciones", dijo en Twitter la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

La ley de servicios digitales, que se empezará a aplicar a mediados del año que viene obliga a las grandes plataformas a ser más transparentes en el funcionamiento de los algoritmos que regulan lo que los usuarios ven en internet y a eliminar con rapidez el contenido ilegal, pero siempre de forma justificada y garantizando el equilibrio con el derecho a la libertad de expresión.

Prevé multas de hasta el 6% de los ingresos anuales de las compañías en caso de que incumplan la ley de forma reiterada.

La ley de libertad de prensa de los medios de comunicación, que aún están negociando las instituciones europeas, tiene el objetivo de mejorar la transparencia sobre la propiedad de las cabeceras y salvaguardar la independencia y el pluralismo de los medios dentro del sector.

Jourová amenazó con sancionar a Twitter después de que varios medios estadounidenses dijesen ayer que la empresa ha suspendido las cuentas de varios periodistas de The Washington Post, The New York Times, CNN o Voice of America que cubren la información del magnate.

El propio Musk había prometido anteriormente que no suspendería una cuenta por su "compromiso con la libertad de expresión", pero este miércoles Twitter cambió sus reglas y prohibió compartir información sobre "la ubicación de personas en tiempo real".

Aunque Twitter no ha hecho ningún comentario oficial todavía sobre las suspensiones de periodistas, la nueva jefa de Confianza y Seguridad de la compañía, Ella Irwin, aseguró hoy a un reportero de The Verge que suspenderán "cualquier cuenta que viole las reglas de privacidad y ponga a otros usuarios en riesgo".

Desde que comprara Twitter, la Comisión Europea ha advertido en más de una ocasión a Musk con la necesidad de cumplir las exigencias que establecen las nuevas reglas que está aprobando la Unión Europea para regular a las grandes empresas de internet.

En la videoconferencia el pasado mes de noviembre con Musk, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, pactó con el propietario de Twitter poder acudir a la sede central de la compañía en Estados Unidos para poder comprabar que cumple los nuevos requisitos.