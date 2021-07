Una alternativa para los usuarios que cuentan con la opción para enviar contenido multimedia que sólo se puede ver una vez y luego desaparece.

REDACCIÓN.- WhatsApp esconde un emoji especial para quienes usen la nueva herramienta que permite enviar fotos y videos que sólo se pueden ver una vez y luego se eliminan automáticamente. Se trata de un gráfico donde se ve una carita con un dedo sobre los labios como indicando “silencio” o “secreto”.

Para poder visualizarlo hay que utilizar la herramienta mencionada anteriormente para mandar contenido audiovisual que se borra. Una opción que, por lo pronto, sólo está disponible para usuarios inscriptos en el programa beta testers de Android.

Una vez que se envió el contenido de esa forma, el emisor debe presionar cinco veces sobre el ícono de esa herramienta que es un número 1 dentro de un círculo punteado, que se puede ver en la foto a continuación:

Al hacerlo, se verá que aparece, muy fugazmente, el mencionado emoji que alude a que se trata de un secreto y que esa imagen o video no puede ser visto por nadie más. Este ícono sólo va a ser visto por el emisor y no por el destinatario.

Hay que aclarar que el resto de los usuarios que no cuentan con la mencionada herramienta, sí disponen de todos modos del mencionado emoji dentro de la variedad a la que se puede acceder desde WhatsApp. Simplemente presionan en esa opción y la envían, tal como se hace con cualquier otro gráfico de este tipo. La novedad, entonces, en el caso mencionado, no es el mencionado emoji per se sino la forma a la cual se accede a él.

Cómo enviar fotos que desaparecen:

Quienes cuenten con la última versión beta de WhatsApp verán que al enviar una foto o video aparecerá junto a este contenido un pequeño botón virtual con el número 1 en el centro. Si se presiona ese botón, el destinatario sólo podrá ver el contenido una vez y luego automáticamente se eliminará.

El emisor podrá saber si el contacto abrió el material porque en su chat le aparecer una mensaje que dirá “abierto” u “opened”. En caso de que se haga el envío a un chat grupal, también se podrá saber quién lo vio o recibió el contenido manteniendo presionado el mensaje.

Cabe destacar de todos modos que en ninguno de los dos casos se puede saber si la persona hizo una captura de pantalla antes de que el material desaparezca. En el caso de Telegram, por ejemplo, en los chats privados donde está la opción de mensajes que desaparecen sí hay una restricción que impide hacer capturas o grabaciones de pantalla.

Como se mencionó anteriormente para acceder a esta herramienta es necesario ser parte del programa beta tester. Este programa permite acceder a las versiones preliminares de las opciones que eventualmente integrará la aplicación para el resto de los usuarios.

Fuente: Infobae