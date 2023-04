Puede que algunos usuarios, al cambiar de celular, no eliminen su cuenta de Google, dejándola abierta y dando la posibilidad de que alguien vea su ubicación.

Redacción.- La privacidad es un punto central en la actualidad. El valor de cualquier dato puede llevar a revelar más información y afectar la vida o el dinero de una persona. La ubicación es uno de esos aspectos que se deben cuidar y por eso es importante saber quiénes están teniendo acceso a ella.

En los celulares Android hay varias formas de saberlo, ya sea evaluando los permisos o revisando si se ha compartido esta información con alguien más y nunca se cortó el acceso.

Revisar los permisos

Este es el primer paso. Al descargar una aplicación es normal que pida una serie de permisos para su funcionamiento. En algunos casos será acceso a los contactos, a la cámara, a los archivos o a la ubicación.

Es importante tener presente a quién se le da ese permiso y de qué manera, ya que lo mejor será optar por solo dar el acceso cada vez que la aplicación se abra, porque muchas veces las plataformas se ejecutan en segundo plano y aunque no se estén usando, sí están tomando datos sin que el usuario se dé cuenta.

Además, lo mejor es no dar el permiso a las apps que no tendrían por qué tenerlo, como por ejemplo videojuegos, redes sociales, editores de imagen y plataformas de música, ya que para sus servicios este dato no debería ser relevante, cómo si lo puede ser para aplicaciones de domicilios y de transporte.

Para verificar los permisos de las aplicaciones se deben seguir estos pasos:

1. Entrar a Ajustes.

2. Acceder al apartado Seguridad y privacidad.

3. Ingresar a Privacidad y luego en Administrador de permisos.

4. Ir a la sección Ubicación.

5. Comprobar qué apps pueden ver la ubicación y quitar los accesos necesarios.

Revisar los dispositivos conectados a la cuenta de Google

Puede que algunos usuarios, al cambiar de celular, no eliminen su cuenta de Google, dejándola abierta y dando la posibilidad de que alguien vea su ubicación. Esto también sucede en otros dispositivos como computadores, tablets o relojes inteligentes.

Así que es necesario comprobar en qué dispositivos está abierto el perfil y eliminarlo de allí, en caso de no necesitarlo. Para hacerlo hay que seguir este proceso:

1. Ir a Ajustes.

2. Deslizar a la parte inferior para ir a Google.

3. Se abrirá una nueva ventana y se debe dar clic en Administrar cuenta.

4. Buscar la pestaña de Seguridad y luego Administrar todos los dispositivos.

En esta sección se abrirá un panel con todos los dispositivos en los que el perfil está abierto, ya sean celulares, computadores, tablets, televisores y demás. Solamente quedará verificar en cuál ya no es necesario tenerlo disponible y pulsar en Salir.

Comprobar si se compartió la ubicación

Google Maps permite enviar a un tercero la ubicación en tiempo real, algo que es útil de viajar a un lugar inseguro o de servir de guía en caso de estar perdido,

Pero el proceso para desactivar esa opción es manual y puede que se olvide hacerlo, por lo que la otra persona tendría la opción de seguir viendo dónde estamos sin tener que pedir un nuevo acceso.

1. Verificar y desactivar este acceso es posible a través de estos pasos:

2. Abrir Google Maps.

3. Ir a la foto de perfil, que está en la esquina superior derecha.

4. Seleccionar Compartir Ubicación

5. En la parte inferior aparecerá el botón Detener, con el que se quitará el acceso. En caso de que no esté, quiere decir que con nadie se está compartiendo la ubicación.