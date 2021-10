El único requisito imprescindible para evitar problemas, es que el navegador sea capaz de crear una ventana privada o incógnita.

REDACCIÓN.- WhatsApp tiene nuevos trucos. Si alguna vez has intentado entrar a cuentas con diferentes números desde tu PC o ordenador, sabrás que no es una tarea sencilla. Sin embargo, esta nueva alternativa evitará mayor problema alguno. Así, no tendrás que ingresar a dispositivos distintos.

Solo deberás seguir los pasos que listaremos a continuación. Te adelantamos que no será necesario que descargues ninguna aplicación de terceros a tu teléfono inteligente, ni que emplees alguna extensión de Google Chrome desde tu navegador.

Pasos a seguir

Para empezar, debes abrir una nueva pestaña en tu buscador de preferencia. Puedes llevar a cabo este método desde Google Chrome, Microsoft Edge o alguna de las otras opciones.

El único requisito imprescindible para evitar problemas, es que el navegador sea capaz de crear una ventana privada o incógnita. En resumen, debe funcionar de manera independiente al resto de pestañas (procura no tener varias abiertas) que estés empleando.

Acto seguido, ingresa a una ventana vacía y entra a WhatsApp Web. Lo puedes hacer tipeando el nombre de la aplicación simplemente, o también a través de este enlace: https://web.whatsapp.com/.

Una vez ahí, dirígete a tu smartphone y abre la aplicación de WhatsApp. Luego, en el menú de tres puntos verticales ubicado en la esquina derecha superior, ubica la opción de Dispositivos Vinculados.

Dentro de ese panel, presiona el botón de ‘+’ para poder escanear el código QR que aparece en la pantalla de tu ordenador. Cuando finalice el proceso de escaneo, habrás ingresado exitosamente a la primera de las dos cuentas del aplicativo de mensajería instantánea.

En este momento, abre una pestaña de incógnito o de sesión privada, que actuará como una suerte de segundo dispositivo y no va a interferir con la sesión que iniciaste hace unos minutos.

Realiza el mismo proceso de líneas anteriores, pero, en lugar de utilizar la misma cuenta, escanea el QR de WhatsApp Web con otro de tus dispositivos inteligentes. Así, se abrirá una cuenta completamente distinta y anclada a otro número de teléfono. ¡Listo! ya tienes las dos cuentas diferentes. Anótalo y compártelo con tus colegas.

Protege tus copias de seguridad con contraseña en Iphone y android

Cabe resaltar que esta medida -si bien todas las conversaciones de la aplicación se encuentran protegidas actualmente por dicho protocolo de seguridad- no se extendía al backup realizado en los mencionados servicios en la nube. Por esa razón, representaba un potencial peligro para la información de los usuarios.

¿Cómo activar el cifrado? Para acceder a esta característica, tienes dos opciones: ser miembro del programa beta de WhatsApp (disponible para usuarios de iOS y Android) o descargar la APK con la última actualización beta (disponible para Android). En cualquiera de los casos, sigue estos pasos para habilitarla:

1. Ingresa a la aplicación de WhatsApp desde tu smartphone.

2. Pulsa el ícono de tres puntos ⋯ para desplegar el menú principal.

3. Haz clic en Configuración.

4. Dirígete al apartado de Chats / Copia de seguridad.

5. Selecciona la opción Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.

6. Presiona el botón Activar.

7. Crea una contraseña (será necesaria para restaurar la copia de seguridad).

8. Toca el botón Crear para cifrar tu información de respaldo.

Cuando culmines todos estos pasos, el backup de tu historial de conversaciones quedará más protegido. Por ello, deberás introducir la contraseña que elegiste previamente cada vez que restaures tu cuenta de WhatsApp en un nuevo dispositivo.

Debes tener en cuenta que esta clave es completamente privada y no se compartirá con WhatsApp, Facebook, Google o Apple. Por lo tanto, si la olvidas y pierdes tu teléfono, la compañía no podrá ayudarte a recuperar la copia de seguridad de tus chats.

Fuente: Infobae