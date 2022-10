Antes de profundizar en este tipo de software, cabe preguntarse por qué es tan importante añadir subtítulos.

SANTO DOMINGO.- En un mundo cada vez más globalizado, los subtítulos adquieren una gran importancia. Afortunadamente hoy en día no es nada complicado añadirlos a tus vídeos, ya que existen programas que permiten hacerlo, siendo un claro ejemplo Filmora.

Antes de profundizar en este tipo de software, cabe preguntarse por qué es tan importante añadir subtítulos. El acceso de todas las personas, a los contenidos presentes en el fichero multimedia en cuestión, sean cuales sean los idiomas que hablen, figura entre los puntos destacables. Exactamente lo mismo puede decirse de los usuarios que tienen alguna dificultad auditiva.

Y es que llegar a una audiencia más amplia reporta beneficios, sobre todo si se pretende que el mensaje del video cale hondo en la sociedad, sin importar si tiene carácter reivindicativo, publicitario o de otra índole. Además es importante añadir subtítulos creativos a tus vídeos porque son de gran ayuda para que la gente memorice los contenidos, lo cual puede hacerse con un editor de video. En este apartado sobresalen los archivos multimedia con fines lectivos.

También es preciso destacar su utilidad en las estrategias de marketing, utilizando canales como Youtube, Instagram Stories, IGTV, Facebook o Tik Tok. Además de esto, otras ventajas de añadir subtítulos a tus vídeos es que cualquiera podrá ver el vídeo sin audio, en caso de no poder escucharlo en ese momento y hasta permite posicionarse mejor, ya que Google no puede rastrear imágenes, pero sí textos.

Consejos para añadir subtítulos

Si desconoces cómo añadir subtítulos creativos a tus vídeos, lo primero que has de saber es que adquiere una gran relevancia la parte que consiste en transcribir de forma manual los contenidos. Si bien es cierto que existen herramientas, digamos un editor de video para Windows o Mac, que lo hacen automáticamente, no hay que olvidarse de esta alternativa que exige más tiempo pero es muy económica al no requerir herramientas.

Entre los consejos que aparecen en el sitio www.periodistadigital.com, se señala que a la hora de empezar a dar forma a los subtítulos, no conviene superar las dos líneas, abarcando cada una de ellas un máximo de cuarenta caracteres y dependiendo precisamente del número de líneas, los subtítulos han de mantenerse en el campo visual del usuario durante una mayor o menor cantidad de tiempo. Para una única línea son suficientes tres segundos, aumentando al doble si hay un par de líneas de texto.

En cualquier caso, es fundamental que los subtítulos estén bien sincronizados, correspondiendo su aparición a la mención de frases de cada persona que haga acto de aparición en el contenido multimedia.

El autor, Manuel Trujillo, en el mencionado sitio digital, también alude a la importancia que adquiere la fuente que utilices para los subtítulos. Hay varias de ellas que suelen recomendarse fervientemente, tales como Arial, Roboto y Verdana. Sea cual sea la fuente elegida, uno de los aspectos más importantes es sin duda alguna el tamaño del texto. hay que asegúrate de que no lo estableces demasiado grande, lo cual daría pie a que algunos elementos visuales de las escenas queden tapados.

Cerciorarse de determinar un tamaño textual que no sea excesivamente pequeño, ya que entonces podría derivar en dificultades a la hora de leerlo figura también entre los consejos de este periodista.

Herramientas potentes para crear subtítulos

Añadir subtítulos creativos a tus vídeos hoy en día es posible sin requerir conocimientos avanzados, gracias a la evolución tecnológica. Para ello existen herramientas que son puestas a disposición de los usuarios y son bastante fáciles de utilizar. Por ejemplo Kapwing, Rev, Clideo y Movavi figura entre las más utilizadas, aunque la mejor opción es la de Wondershare Filmora, si se busca una interfaz más intuitiva.

Este programa gratuito, disponible para el sistema operativo Windows y Mac, sobresale por su sencillez y permite crear subtítulos de tipo cinematográfico. Al importar el vídeo comienza la magia, pues se puede arrastrar y soltar el fichero. La función ‘Titles’ que aparece en la parte superior de la interfaz permite ir añadiendo y personalizando cada texto; se puede elegir el color, tamaño, fuente, opacidad, duración y muchos otros aspectos.

Es destacable que herramientas como Filmora se actualizan constantemente añadiendo nuevas funciones. En el caso de dicho software, recientemente han incluido una función que permite añadir subtítulos de manera automática, y se logra al hacer clic en ‘Voz a Texto’. El propio programa se encarga de convertir automáticamente los ficheros tanto de vídeo como de audio a archivos de subtítulos en formato SRT.

En el caso de programas como Kapwing, que destaca por un potente control de pistas de vídeo, imágenes y audio, la facilidad para importar contenido multimedia y una gran librería de plantillas para poder iniciar tu proyecto, los subtítulos son autogenerados con Inteligencia Artificial, lo cual puede generar algunos errores, además no permite exportar subtítulos en otro formato que no sea SRT.

Por su parte Movavi, disponible para Windows y Mac, es este software es una herramienta potente de edición con la que añadir los subtítulos a tus videos. Es sencillo de utilizar y te permite diferentes opciones de personalizar tus subtítulos: el tamaño, la tipografía, el color y el tiempo que debe de estar en pantalla. Además, si quieres editar tu contenido cuenta con multitud de funcionalidades para convertir tus videos en obras de arte. Incluye entre sus ventajas diversas opciones de personalización de subtítulos y descarga gratuita desde su página web.

Como pudieron darse cuenta, dentro del amplio abanico de posibilidades de edición que existen en el mercado, las herramientas para poner subtítulos a un video adquieren particular importancia. Es posible introducir el texto manualmente conforme a la línea de tiempo; incrustar archivos con formato propio de subtítulos, o simplemente dejar que la plataforma o servicio haga todo el trabajo, lo cual incluye la posibilidad de traducir a otros idiomas.

Programas tan intuitivos como Filmora te ofrecen la posibilidad de personalizar hasta el más mínimo detalle, todo ello de manera muy intuitiva y sin tener que pagar para hacer uso de las herramientas. Las opciones son múltiples, y corresponderá a cada usuario definir la que más le convenga a su proyecto e intereses.