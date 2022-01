Evite que lo mencionen en comentarios sin su consentimiento.

REDACCIÓN.- La privacidad en las redes sociales puede llegar a ser muy frustrante porque a veces las personas pueden etiquetarle para concursos que no le gustan o compartir fotos en su perfil que no le interesan. Por ello, le mostraremos cómo evitar el etiquetado no deseado en Instagram.

Además, también sabrá cómo evitar que le mencionen en las publicaciones de la red social propiedad de Meta. De cualquier manera, podrá limitar las menciones o las etiquetas para que no las haga alguien a quien no sigue, o directamente para que nadie más pueda hacerlo.

1. Para evitar o restringir que otros le mencionen, el primer paso es ir al Menú de Instagram; es decir, las tres rayas horizontales de la esquina superior derecha que se encuentran en su perfil.

2. Cuando se abra el menú de opciones, haga clic en el apartado que dice Configuración.

3. En los ajustes de Instagram, ahora tiene que acceder al apartado de Privacidad. Aquí es donde controlará la mayoría de las opciones relacionadas con la privacidad en Instagram.

4. Una vez en las opciones de privacidad debe buscar en la sección de Interacciones.

5. Aquí, toque la opción Menciones, donde puede establecer todas las configuraciones con respecto a si otros pueden mencionarlo en publicaciones o comentarios.

6. Entrará en una pantalla donde podrá configurar quién puede mencionarle en Instagram.

Aquí lo ideal es configurar personas a las que sigue para que ningún extraño te mencione, o seleccionar directamente la opción Nadie para que esté restringido a todo el mundo.

Tenga en cuenta que si utiliza la última opción mencionada, evitará interacciones interesantes con sus amigos.

Apartado de Menciones en Instagram.

Evite que lo etiqueten en publicaciones sin que usted quiera

1. Para evitar o restringir que otros le etiqueten, el primer paso es ir nuevamente a la Configuración de Instagram.

2. En los ajustes de Instagram, ahora tiene que acceder al apartado de Privacidad.

3. Una vez en las opciones de privacidad debes buscar en la sección de Interacciones.

4. Ahora, haga clic en la opción Publicaciones, donde puede realizar todas las configuraciones relacionadas con el contenido de sus publicaciones o de otras personas que le puedan afectar.

5. Aquí puede hacer dos cosas. Lo más importante es cambiar las opciones de Permitir etiquetar, esta es la parte donde usted decide quién puede etiquetarle. Puede elegir no ser etiquetado por nadie o solo ser etiquetado por las personas que sigue.

Etiquetas en Instagram.

En caso de que permita que sus seguidores le etiqueten, debe hacer una configuración diferente:

1, En Publicaciones, haga clic en la opción Publicaciones etiquetadas.

2, Aquí dentro habilite manualmente la opción Aprobar etiquetas manualmente.

Con esta opción, aunque cualquiera puede etiquetarle, las etiquetas no se aplicarán hasta que las apruebe usted.

Etiquetas manualmente.

Así puede restringir un contacto en Instagram

Aunque existe la posibilidad de bloquear un perfil si le resulta incómodo, también existe otra opción que le permite restringir gran parte de la visualización sin perder totalmente el contacto.

Para activar dicha función, deberá ir al perfil de esa persona y hacer clic en los tres puntos verticales que aparecen en la parte superior derecha y dar clic en Restringir.

Con ello, cuando la persona comente una foto suya, solo podrá verlo esa persona y usted. De igual modo, cuando dicho usuario le envíe un mensaje, este no aparecerá directamente en la bandeja de entrada sino que aparecerá en la sección Solicitudes de mensajes.