Redacción Internacional.- WhatsApp, aplicación de mensajería, plataforma propiedad de Meta, que cuenta con más de 2,000 millones de usuarios a nivel global, está trabajando en una nueva funcionalidad que, en algún momento indeterminado, permitirá a todos los usuarios buscar negocios que se encuentren cerca de su ubicación y, además, entrar en contacto con ellos a través de mensajes o ver los productos que ofrecen. Así lo ha comunicado el portal especializado en información sobre la 'app' WABetaInfo.

El sitio apunta que la función está actualmente en desarrollo y que estará alojada en un nuevo apartado dentro de la plataforma llamado 'Businesses Nearby'. Cuando se haga 'clic' encima, el internauta podrá filtrar entre distintos tipos de negocio que se encuentran cerca de su posición; entre ellos, tiendas de ropa, restaurantes y supermercados, de acuerdo con una imagen compartida a través de Twitter por el director de WhatsApp, Will Catchcart, cuando la herramienta comenzó a probarse hace unos meses en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

«Según los comentarios de las personas que lo probarán durante los próximos meses, analizaremos la posibilidad de ampliar este servicio a otras ciudades y otros tipos de empresas disponibles en WhatsApp», explicó por entonces el director de la aplicación.

De acuerdo con la información de WABetaInfo, la funcionalidad se encuentra en desarrollo, por lo que todo indica que, finalmente, estará disponible para todos los internautas próximamente. Independientemente de que utilicen un dispositivo iOS o Android.

WhatsApp promete, además, que la herramienta será completamente respetuosa con la privacidad de quien la utilice. «No registramos tu ubicación ni las empresas por las que navegas», zanjó Catchcart a este respecto.

Con este movimiento, que se espera que cristalice en los próximos meses, WhatsApp adoptará una funcionalidad que no está presente en la mayoría de plataformas de la competencia y que va más en línea con lo que, actualmente, ofrecen navegadores y aplicaciones como Google Maps o Too Good To Go. Como decíamos, la 'app' quiere ser algo más que un servicio de mensajería. Aspira a convertirse en la herramienta de comunicación básica del usuario independientemente del tipo de conversación que quiera mantener. Primero fueron los chats entre dos usuarios, después llegaron los grupos. El próximo salto serán los mensajes con negocios cercanos.