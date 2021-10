En Twitter ya son tendencia los #WhatsApp, #Instagramdown y #Zuckerberg, por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Redacción.- WhatsApp, Facebook e Instagram presentan fallas a esta hora en varios países.

Fallas para enviar mensajes, problemas generales con la aplicación y la versión web son algunos de los asuntos que han reportado los usuarios según la plataforma Downdetector.

Las redes sociales Facebook e Instagram también presentan fallas y un aumento pronunciado de reportes de problemas en los últimos minutos.

Facebook es dueña Instagram y WhatsApp.

"Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos", dijo Facebook en Twitter. "Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente".

El sitio de seguimiento de interrupciones Down Detector registró decenas de miles de informes para cada uno de los servicios. El propio sitio de Facebook no se cargaba en absoluto durante aproximadamente una hora el lunes; Instagram y WhatsApp eran accesibles, pero no podían cargar contenido nuevo ni enviar mensajes.

El motivo de la interrupción no quedó claro de inmediato. Un portavoz de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN Business.

No es un buen día para Facebook

Las acciones de Facebook del lunes están en camino de su peor día desde el 30 de octubre del año pasado.

Las acciones del gigante tecnológico han bajado actualmente un 5,5% tras las acusaciones de un denunciante de que la empresa priorizaba las ganancias sobre el bien público.

Las acciones de tecnología, incluida Facebook, están liderando pérdidas más amplias en Wall Street. El Dow Jones bajó más de 350 puntos, o un 1,1%, al mediodía. El S&P 500 bajó un 1,5%. El Nasdaq Composite, de gran tecnología, fue el que más cayó con una caída del 2,4%.

Por supuesto, los memes en Twitter sobre la caída de WhatsApp/Facebook/Instagram no se hicieron esperar:

WhatsApp : eliminado

Facebook : eliminado